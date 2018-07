"Lo vendono". E' il titolo emblematico che il quotidiano spagnolo ‘Sport' ha scelto per commentare le ultime notizie che spingono Cristiano Ronaldo verso la Juventus. Una bomba di mercato che squassa la lunga estate calda delle trattative a Madrid come a Torino, complice la delusione Mondiale che accomuna Liga e Serie A. "E' a un passo", dice Tuttosport in maniera molto ottimistica mentre la Gazzetta dello Sport si limita a definire il battage mediatico come un "Pensiero stupendo", di quelli che nasce un poco strisciando e fa sì che dall'altra parte del Mediterraneo si alimenti il timore che il calcio europeo non sarà più ‘mare nostrum'.

Quale sarà il futuro del Pallone d'Oro portoghese? Qual è il suo stato d'animo? Domande che rimbalzano nell'animo dei tifosi merengues, convinti che lasciar andare un campione e un trascinatore come CR7 sia una follia. Perché perdere un simbolo del genere? Già, perché… se lo chiede il quotidiano Marca che prova a dare una spiegazione a quanto sta accadendo. "Cristiano è ferito – scrive sulla prima pagina, accanto alla foto del calciatore intento ad allacciarsi gli scarpini – o Florentino torna indietro oppure se ne va".

Ferito da cosa e da chi? La disanima del giornale ricalca quanto rivelato dal ‘El Chiringuito Tv' nel pomeriggio di martedì: Cristiano Ronaldo vuole andare via non solo per una questione economica ma anche per il trattamento che sta ricevendo dalla società. Insomma, per farla breve, il suo rapporto con il presidente sarebbe ai minimi termini. Sfilacciato ma non strappato. Almeno, non ancora. E per questo Marca si limita a dire che "La Juve è alla finestra".

Anche ‘As' dedica ampio spazio al futuro di Cristiano Ronaldo e in taglio alto (apertura dedicata all'impresa dell'Inghilterra contro la Colombia ai rigori) lancia un messaggio inequivocabile: "Florentino apre la porta a Cristiano. Secondo le informazioni di ‘Jugones', il Madrid accetterà un'offerta della Juventus da 100 milioni di euro". Sport rincara la dose: "Cristiano Ronaldo vuole andarsene. L'ambiente intorno al calciatore conferma la trattativa per il trasferimento e spera che l'operazione bomba dell'estate si chiuda quanto prima".