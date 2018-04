Ormai si fa davvero fatica a trovare nuovi aggettivi per Cristiano Ronaldo. Sono già passati diversi giorni dalla notte magica (di certo non per i tifosi della Juventus) dell'Allianz Stadium, quella in cui ha scritto l'ennesima pagina della storia del calcio con una doppietta eccezionale, impreziosita dall'ormai celebre rovesciata. Una fotografia perfetta delle doti del bomber del Real e della nazionale portoghese: tecnica, estro, precisione, coordinazione e una condizione fisica eccezionale. Merito di un'abnegazione, una costanza e un'attenzione ai dettagli maniacale negli allenamenti per il classe 1985 che necessita addirittura di un "freno" da parte del suo staff e di quello del Real Madrid.

Il segreto di Ronaldo sta nell'allenamento

In molti si sono chiesti quali siano i segreti in allenamento di Ronaldo. La forza del calciatore è sempre stata soprattutto nella sua volontà, pari o addirittura superiore alle sue doti tecniche. Già perché CR7 nel corso della sua carriera e anche oggi, dopo aver vinto praticamente tutto, è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l'ultimo ad andar via. Lo spirito e la "fame" sono quelli di un ragazzino che vuole migliorare e stupire ancora. L'attenzione ai dettagli in allenamento è addirittura maniacale, e il bomber ama allenarsi anche a livello individuale a prescindere dalle sedute con il Real.

Come si allena Ronaldo e il freno del Real Madrid

Un Real che è stato costretto negli ultimi anni, attraverso il suo staff, ad elaborare uno speciale piano di allenamento per evitare addirittura che Ronaldo eccedesse negli allenamenti. E' quanto trapela dalle parole di Raphael Fevre, preparatore fisico del Paris Saint-Germain agli ordini di Ancelotti dal 2009 al 2012. Quest'ultimo durante la sua esperienza con i Chicago Fire ha incontrato in occasione di un'amichevole contro il Real, Antonio Pintus, responsabile della forma fisica dei campioni d'Europa. Ecco il retroscena sul piano di allenamenti speciali per CR7 delle merengues: "Per Cristiano Ronaldo hanno un piano speciale e personalizzato, che tiene conto della sua età – ha dichiarato a Le Parisien – È un maniaco del lavoro, ama allenarsi, così gli devono chiedere di andarci piano. Lo gestiscono in determinate sessioni di allenamento e persino in certe gare. Non devono stimolarlo, perché già lavora fin troppo duramente".

L'ottima gestione dello staff del Real Madrid

E i risultati si vedono eccome. Basti pensare che Ronaldo, dopo una prima parte di stagione al di sotto dei suoi standard è esploso a suon di gol migliorando la sua media realizzativa, che ad oggi è superiore al gol a partita con 39 gol in 36 gare. E poi c'è la Champions che sembra essere la sua competizione preferita come confermato dalle 14 reti, con la capacità di andare sempre a segno nelle ultime dieci gare consecutive. Più passa il tempo, dunque e più Ronaldo migliora come un buon vino. Vino che viene ottimamente "custodito" dal Real e dallo staff di Zidane con carichi di lavoro personalizzati che permettono di esaltare al meglio le sue eccezionali doti fisiche.

Perché Ronaldo potrà giocare ancora a lungo ad altissimi livelli

E Ronaldo che secondo un recente studio ha l'età biologica di un giocatore di 23 anni, potrà giocare ad alti livelli ancora a lungo. D'altronde un calciatore che a 33 anni ha una massa grassa del 7%, e che è capace di saltare in rovesciata 1.41 metri da terra, colpendo la sfera a 2.38 metri, può essere molto ottimista sul suo futuro. Favre a tal proposito non ha dubbi: "Nel calcio abbiamo l'abitudine di dire che a trent'anni si è vecchi, ma è un errore. Per qualcuno il declino è lento, quasi impercettibile. Per qualcuno la difficoltà maggiore non è quella di non esprimere determinate prestazioni atletiche, ma quella di poterle ripetere lungo l'arco di un'intera stagione. Cristiano Ronaldo è capace di questo, e a 33 anni dovrà soltanto adattare i carichi di lavoro e continuare ad avere uno stile di vita sano per restare al top"