Negli ultimi giorni la ribalta è tutta sua, nonostante siamo ben coscienti cosa può fare Cristiano Ronaldo. Il suo fantastico goal in rovesciata contro la Juventus nella gara d'andata dei quarti di Champions League è solo l'ultima segnale che il portoghese, a 33 anni, è in piena forma fisica. I dati fisici registrati nello staff tecnico del Real Madrid hanno spiegato questa seconda giovinezza che sta vivendo il cinque volte Pallone d'Oro e secondo la giornalista Arancha Rodríguez di Deportes Cope la situazione fisica di Cristiano mette in mostra dati sorprendenti che dipingono il momento incredibile che sta vivendo l'attaccante dei blancos.

Il massimo goleador della storia del Real Madrid (445 goal in 430 partite) ha una massa grassa del 7%, quando i tassi abituali in un giocatore sono tra il 10% e l'11%; e quella muscolare che tocca il 50%, che di solito non supera il 46%. Come se no bastasse ciò Ronaldo ha una capacità di saltare da fermo circa un metro, come ha dimostrato all'Allianz Stadium di Torino, e secondo lo studio la sua età biologica è paragonabile a quella di un giocatore di 23 anni.

Di certo Zinedine Zidane ha contribuito a questo nuovo slancio nella carriera di Cristiano: L'Equipe ha svelato una conversazione segreta tra l'allenatore del Real Madrid e il portoghese in cui il primo ha cercato di convincere il fenomeno di Madeira che avrebbe dovuto riposare di più durante la stagione: "Se mi ascolti, se accetti di riposare di volta in volta, perdi qualche partita e ti fidi di me, estenderai la tua carriera per diversi anni". Cristiano ha accettato il nuovo scenario e così Zizou e Antonio Pintus hanno messo sul tavolo il programma di gestione dello sforzo i cui frutti sono la gioia del Real Madrid: l'anno scorso è stato l'uomo più importante nella fase finale della stagione e quest'anno potrebbe accadere lo stesso. CR7 ha eliminato il PSG con due reti e ha punito due volte la Juventus nell'andata dei quarti, con un goal che rimarrò nella storia della Champions. Nelle ultime 14 partite Cristiano Ronaldo ha segnato 25 goal: serve aggiungere altro?