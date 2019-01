Claudio Ranieri si è detto "sconvolto" per Emiliano Sala, il centravanti argentino di origini italiane a bordo dell'aereo scomparso lunedì notte. Il manager capitolino, attualmente al Fulham, conosce molto bene lo sfortunato calciatore, avendolo allenato al Nantes nella scorsa stagione. La sua speranza, come quella di tutti, è quella di ricevere buone notizie dalle ricerche dei resti del velivolo in mare che sono riprese in mattinata. Al momento però le possibilità di ritrovare vivi Emiliano Sala e le altre persone a bordo dell'aereo sono davvero minime.

Il messaggio di Claudio Ranieri per Emiliano Sala

Claudio Ranieri si è unito al coro dei messaggi per Emiliano Sala. E' grande lo sconforto dell'attuale manager del Fulham per il suo ex attaccante del quale non si hanno più notizie dopo che l'aereo su cui viaggiava ha perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del Canale della Manica. Questo il suo messaggio, attraverso il sito ufficiale del club inglese: "Come tutti gli altri, sono rimasto sconvolto per aver saputo questa notizia che Emiliano era a bordo dell'aereo scomparso. Emiliano è un personaggio meraviglioso. Avendolo conosciuto come persona, è un combattente. È un calciatore fantastico che ha sempre dato il massimo quando abbiamo lavorato insieme in Francia. Il mondo del calcio sarà unito nel desiderare e sperare in qualche notizia positiva. Nel frattempo, insieme alle famiglie di Nantes e del Fulham, prego per Emiliano e la sua famiglia".

Emiliano Sala e Claudio Ranieri insieme al Nantes nel 2017-2018

Claudio Ranieri conosce bene Emiliano Sala con il quale ha lavorato nella scorsa stagione al Nantes. E l'attaccante ha giovato della presenza in panchina del mister capitolino, che ha chiuso la stagione 2017-2018 come capocannoniere del club con 14 gol all'attivo in 38 presenze. Una crescita importante per Sala, confermata dal rendimento in questa prima parte di stagione che gli ha permesso di entrare nel mirino del Cardiff che lo ha acquistato per 20 milioni di euro. Proprio il viaggio da Nantes verso le sponde britanniche però si è rivelato maledetto per un ragazzo, che avrebbe ritrovato in Premier League da avversario proprio Claudio Ranieri con il suo Fulham