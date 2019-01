Grande apprensione per Emiliano Sala. L'attaccante argentino di origini italiane era a bordo di un aereo, che al momento risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes a Cardiff. Una situazione che ha subito fatto scattare le ricerche da parte della guardia costiera e della polizia di Guernsey, attraverso l'utilizzo di aerei, ed elicotteri nonostante le difficoltà legate al peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Scomparso dai radar l'aereo su cui viaggiava Emiliano Sala

Nei giorni scorsi Emiliano Sala è stato acquistato dal Cardiff che ha ufficializzato il suo acquisto dal Nantes. Il centravanti nella giornata di lunedì è salito a bordo di un aereo che avrebbe dovuto portarlo dalla Francia, in terra gallese per l'inizio della sua nuova avventura professionale. Il velivolo però è scomparso dai radar nel Canale della Manica la scorsa notte. Non è arrivato più alcun segnale dall'aereo, con lo stesso calciatore che, secondo quanto riportato da Sky News, non ha più risposto ai messaggi recapitatigli anche attraverso i social media.

L'attaccante di origini italiane stava raggiungendo la sua nuova squadra a Cardiff

Subito è stata avviata un'attività di ricerca, attraverso una lancia di salvataggio per setacciare un'area a nord di Alderney che però non ha avuto fortuna. La polizia di Guernsey ha dichiarato: "La Guardia Costiera di Guernsey ha ricevuto un avviso alle 20:23 dall'ATC di Jersey, che un aereo leggero era uscito dai loro radar a circa 15 miglia a nord di Guernsey, avviando un'importante operazione di ricerca e soccorso che coinvolge sia St Peter Port che Alderney Lifeboats. Gli elicotteri Air Search 1 e 2 HM Coastguard sono anche coinvolti nella ricerca. Il PA 46 Malibu, un singolo velivolo con motore a turbina, stava viaggiando da Nantes in Francia, a Cardiff, in Galles, con due persone a bordo quando è scomparso dal radar con l'ATC di Jersey stava tentando di stabilire un contatto. La ricerca è stata interrotta alle 02:00, con tutte le risorse di ricerca e salvataggio che si sono fermate, a causa del rafforzamento dei venti, del peggioramento delle condizioni del mare e della riduzione della visibilità. In quel momento non era stata trovata alcuna traccia dell'aereo".

Chi è Emiliano Sala

Emiliano Sala è un attaccante argentino di origini italiane classe 1990. Cresciuto calcisticamente in Francia dopo le esperienze con Bordeaux, Orleans, Niort e Caen, è approdato al Nantes. Ottima la prima parte di stagione con 13 gol in 21 partite. Un rendimento che lo ha fatto finire nel mirino del Cardiff: il club gallese che milita in Premier League lo ha acquistato per una cifra importante, superiore ai 20 milioni di euro. Nei suoi ultimi post sui social, una foto con il saluto ai suoi ormai ex compagni di squadra gialloverdi, prima del volo verso Cardiff.