Dopo la tremenda morte dell'ottobre scorso di Vichai Srivaddhanaprabha, il mondo del calcio spera di non dover piangere un'altra sciagura aerea a pochi mesi di distanza da quella del patron del Leicester. Le ore però passano e notizie di Emiliano Sala ancora non ne sono arrivate. Raggiunto da una televisione argentina, il padre Horacio ha così voluto raccontare tutta la sua angoscia: "Mi hanno avvisato questa mattina intorno alle 6.15 – ha dichiarato ai microfoni del canale argentino C5N – Mi hanno chiamato per dirmi che l'aereo era scomparso".

"Sapevo che sarebbe tornato a Nantes salutare gli ex compagni, ma non sapevamo altro – ha continuato il padre dell'attaccante del Cardiff City – L'ultima volta che ho parlato con lui è stata domenica. Ovviamente siamo tutti sorpresi di quanto successo. Mi piacerebbe ritrovato vivo, ma sto perdendo le speranze. Se non sono riusciti a ritrovarlo vivo fino ad ora, ho paura che non sia un buon segnale".

La rivelazione dell'ex compagno di squadra

A rendere ancora più difficile il lavoro di chi sta cercando il piccolo aereo da turismo, decollato dalla Francia alla volta del Galles nelle scorse ore e scomparso dai radar sopra il canale della Manica, sono le condizioni meteo che potrebbero anche peggiorare e obbligare i soccorsi ad interrompere le ricerche: "Non ci posso credere, sono disperato – ha concluso Horacio Sala – Speriamo di ricevere aggiornamenti positivi, non so cosa possa essere successo. La mia famiglia non sapeva nulla, l'ho dovuta avvisare io".

Nelle ultime ore è anche arrivata la dichiarazione di Diego Rolan: ex compagno di Emiliano Sala ai tempi del Bordeaux. Il giocatore uruguaiano, in un'intervista rilasciata ad un'emittente radiofonica del suo paese, ha infatti rivelato le ultime parole dell'attaccante argentino prima che l'aereo sparisse dai radar: "So che Emiliano ha mandato un messaggio a un amico mentre era a bordo dell'aereo e prima che si perdesse il segnale, dicendogli che aveva paura e che se non lo avessero trovato, avrebbe già saputo quello che era successo".