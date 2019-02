Champions, quale combinazione di risultati qualifica la Roma ai quarti (anche se perde)

Quali risultati servono alla Roma per qualificarsi ai quarti di finale di Champions? In virtù della vittoria per 2-1 a Roma contro il Porto, la squadra di Eusebio Di Francesco ha a disposizione due risultati e mezzo su tre: i giallorossi passano il turno in caso di vittoria o pareggio con qualsiasi risultato e in caso di sconfitta. Ecco perché.