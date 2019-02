Nulla di grave, conseguenze minime per la moglie e procuratrice di Mauro Icardi al centro di un caldissimo braccio di ferro con la società nerazzurra. Dopo i botta e risposta a colpi di social network, con moltissimi tifosi che hanno preso d'assalto gli account della coppia, caricando i commenti di insulti – anche a livello personale – questa mattina l'episodio che ha coinvolto la vettura di Wanda Nara.

Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade nei pressi dello Stadio San Siro dove la famiglia abita, un sasso ha colpito un finestrino della sua auto, in cui viaggiava con i figli, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze ulteriori a parte un forte spavento. Molto probabilmente, di fronte ad un episodio così grave, la famiglia Icardi sporgerà denuncia contro ignoti.

Tensione oltre ogni limite

La tensione, dunque, ha superato la soglia del normale confronto, magari anche acceso per posizioni diametralmente divergenti, sfociando nella classica violenza gratuita a livello personale. E' la prima volta che Wanda Nara subisce un'aggressione personale, ma il clima attorno alla moglie di Icardi è da giorni oltre il livello di guardia. Soprattutto sui social network si è scatenata la classica caccia alle streghe demonizzando la moglie-procuratrice indicata da molti quale vera causa di tutti i problemi sorti in queste settimane.

L'attacco social a Wanda

Via social network la coppia ha cambiato ultimamente modalità di comunicazione: più post ‘interni', rivolti alla propria famiglia e ai propri affetti, meno contenuti relativi al calcio o alla delicatissima situazione che ha coinvolto l'attaccante argentino fino alla decisione estrema di togliergli la fascia da capitano e aprire un vero contenzioso con il club. Ma è bastato un semplice post di Wanda a ricordare l'appuntamento televisivo per la trasmissione Mediaset in cui è opinionista fissa per scatenare addosso alla signora Icardi la classica "shitstorm".

La critica alla ‘Gazzetta'

Wanda Nara non solo ha dovuto impedire che il post potesse venire commentato, togliendo la possibilità di ricevere messaggi e quindi insulti. Ma anche quando ha ‘pizzicato' la Gazzetta dello Sport per un errore banale sulla trasmissione (con la ‘rosea' che aveva sbagliato il giorno di messa in onda), un altro suo post è stato occasione per i cosiddetti ‘haters' di attaccarla via social.

La scelta ‘social' di Maurito

Differente, invece, la scelta social dell'oramai ex capitano nerazzurro. Un paio di post ‘criptici' che fanno riferimento ad aforismi e frasi fatte, di diversa interpretazione che hanno alimentato comunque voci e rumors sul reale pensiero di Mauro Icardi sulla vicenda. Che è tutt'altro che destinata a chiudersi in tempi brevi: non convocato per Vienna, l'attaccante non ci sarà nemmeno contro la Sampdoria. "Infiammazione al ginocchio" fanno sapere dalla società. La verità si saprà più avanti.