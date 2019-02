Nonostante la vittoria in terra austriaca, nella prima partita contro il Rapid valida per i sedicesimi di Europa League, tutte le attenzioni nel centro sportivo della Pinetina sono state per Mauro Icardi. L'ormai ex capitano dell'Inter, che ha preferito non seguire la squadra a Vienna e rimanere a Milano, non si è allenato con il resto dei compagni ma ha svolto un lavoro differenziato, fra palestra e corsa sul campo senza pallone, prima fermarsi dal fisioterapista.

Il giocatore è stato successivamente convocato nella club house nerazzurra per un incontro con Luciano Spalletti, al quale avrebbe dovuto partecipare anche Beppe Marotta: rimasto però a bordo campo a seguire l'allenamento. Alla riunione con il giocatore, durata soltanto un quarto d'ora, non erano presenti neanche Piero Ausilio e il Chief Football Operations Officer dell'Inter, Giovanni Gardini: entrambi comunque avvistati ad Appiano Gentile. L'altro grande assente, il presidente Steven Zhang, rientrerà invece dalle vacanze negli Stati Uniti solo nei prossimi giorni.

Dopo il breve summit con l'allenatore, intorno alle 13.45, Mauro Icardi ha poi lasciato il centro sportivo interista a bordo della Bentley di Wanda Nara. L'entità dello strappo tra la società milanese e il suo centravanti, si capirà soltanto nelle prossime ore quando Luciano Spalletti diramerà la lista dei convocati per la partita di San Siro contro la Sampdoria: match che tasterà anche il polso della tifoseria, già molto critica nei confronti di Icardi sui vari social network.

Nonostante il terremoto, nelle intenzioni del club nerazzurro c'è però la voglia di ricomporre in fretta la frattura. Dopo aver deciso di non multare il giocatore per la mancata partenza per Vienna, la dirigenza e Spalletti tenteranno infatti di ricucire lo strappo e di provare portare avanti il discorso rinnovo presentando una nuova offerta all'argentino e a Wanda Nara.