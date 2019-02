E' meglio tenere la bocca chiusa e sembrare stupido piuttosto che aprirla e rimuovere ogni dubbio.

Mauro Icardi torna a parlare Dopo due giorni di silenzio dalla decisione dell'Inter di sottrargli la fascia di capitano e la scelta, personale, di non rispondere presente alla convocazione per la gara di Europa League. L'attaccante dell'Inter ha pubblicato su Instagram un messaggio abbastanza criptico dove dice che è sì meglio tenere la bocca chiusa, a costo di sembrare uno sciocco, piuttosto che parlare e "togliere ogni dubbio".

A cosa e a chi si riferisce in particolare? Cosa accadrà nella giornata di venerdì, quando il calciatore ritroverà squadra e allenatore ad Appiano Gentile? Sarà in campo o solo a disposizione per il match di domenica prossima contro la Samp? Interrogativi che avranno risposta nelle prossime ore, salvo altri colpi di scena clamorosi.

Il messaggio di Icardi su Instagram

Per il messaggio a corredo della foto nella quale appare con sguardo fiero, serio, concentrato e in bianco e nero sceglie un aforisma di Mark Twain anche se in Rete la stessa affermazione è attribuita anche a Oscar Wilde. Altro dettaglio che solleva spunti di riflessione: nelle poche righe l'argentino non fa alcuna menzione né riferimento alla vittoria dei nerazzurri nell'andata dei sedicesimi di Europa League con gol di Lautaro Martinez e parata decisiva di Handanovic, il nuovo leader della squadra dopo il provvedimento adottato dalla dirigenza.

Abbiamo contestato il modo il cui interpretava il suo ruolo di capitano, il modo in cui si comportava – ha ammesso il direttore sportivo, Piero Ausilio, a Sky Sport in occasione della trasferta di Coppa in Austria -. Per molto tempo abbiamo chiuso un occhio e preferito lasciar perdere poi però a un certo punto siamo stati costretti a intervenire. Il rispetto verso squadra e club deve prevalere. E lui ci ha messo in imbarazzo.

E in una story fa i complimenti a Lautaro Martinez

Poco dopo, ancora una volta su Instagram, ma attraverso la pubblicazione di una story, Mauro Icardi dedica un pensiero speciale all'amico Lautaro Martinez, decisivo nella sfida contro il Rapid Vienna e soprattutto pronto a spendere una parola buona per il connazionale nel post partita. "Complimenti amico", scrive Icardi.