Il campionato mondiale di calcio è giunto alla seconda giornata. Ad aprire Russia 2018 è stata la vittoria netta dei padroni di casa contro l'Arabia Saudita: 5-0 il risultato finale con Cheryshev (autore di una doppietta) e Golovin (obiettivo di mercato della Juventus) protagonisti assoluti della gara inaugurale. Il programma di oggi, 15 giugno, prevede in calendario 3 partite: la prima – trasmessa in diretta tv e in streaming su Italia 1 – alle ore 14 italiane è Egitto-Uruguay (Girone A), alle 17 (su Italia 1) c'è Marocco-Iran e alle 20 (su Canale 5) il match clou Portogallo-Spagna (entrambe del Girone B).

Egitto-Uruguay

Le probabili formazioni

Mohamed Salah sarà regolarmente del match. Il debutto dell'ex romanista – adesso al Liverpool – era stato messo in dubbio per l'infortunio alla spalla subito nella finale di Champions League dopo un contrasto con Sergio Ramos. "Ha recuperato molto bene e partirà dal primo minuto", ha ammesso il ct dell'Egitto, Cuper, nella conferenza stampa di presentazione della partita. Il Faraone è stato il miglior marcatore nel terzo turno delle qualificazioni di Mondiale nella zona Caf – ha segnato 5 gol degli 8 complessivi realizzati dall’Egitto – ed è reduce da una stagione straordinaria in Premier (capocannoniere con 32 gol). Quanto alla ‘Celeste' di Tabarez punterà tutto sul tandem d'attacco Cavani/Suarez.

Egitto (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Salah, Said, Sobhi; Mohsen. Allenatore: Cuper

El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Salah, Said, Sobhi; Mohsen. Allenatore: Cuper Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; De Arrascaeta, Bentancur, Vecino, Nandez; Suarez, Cavani. Allenatore: Tabarez

Pronostici, quote su esito finale e risultato esatto

Le quote dei pronostici e delle agenzie di scommesse danno favorita la selezione sudamericana: la vittoria è bancata a 1.60, il pareggio a 3.90, il successo del Marocco vale fino a 7 volte la posta (William Hill). Quanto al risultato esatto, quello considerato più probabile è lo 0-1 (5.25), poi il pareggio per 1-1 (7.50). Un eventuale successo di misura degli egiziani (1-0) viene bancato 14 vole la posta.

Marocco-Iran

Le probabili formazioni

Sarà Mehdi Benatia a guidare la nazionale nord-africana al debutto mondiale contro l'Iran di Queiroz. Lo juventino arriva in Russia forte della doppia vittoria (scudetto e Tim Cup) in Italia ma non è l'unico protagonista del Marocco: Ziyech (seguito dalla Roma) e Hakimi (laterale del Real Madrid che piace al Napoli) sono gli altri osservati speciali nella selezione di Renard. L'Iran arriva al match d'esordio dopo l'inconveniente degli scarpini: a causa dell'embargo imposto dagli Stati Uniti al paese asiatico, sono stati costretti a comprare nuove scarpette da utilizzare per svolgere allenamenti e andare in campo.

Marocco (4-1-4-1) : El Kajaoui; Mandyl, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi; Ziyech, Bussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib. Allenatore: Renard.

: El Kajaoui; Mandyl, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi; Ziyech, Bussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib. Allenatore: Renard. Iran (4-3-3): Beiranvand; Montazeri, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi; Ebrahimi, Hajsafi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri. Allenatore: Queiroz.

Pronostici, quote su esito finale e risultato esatto

Secondo le quote delle agenzie di scommesse, la vittoria per 1-0 del Marocco viene considerata il risultato più probabile e pagato a 2.35, 3.00 è la quota per il pareggio mentre si arriva anche a 10.00 per il successo dell'Iran. Quanto al risultato esatto, l'esito che paga di più fa riferimento all'exploit da parte della nazionale di Queiroz: per esempio, un clamoroso 0-3 vale 57 volte la posta, 1-3 viene quotato a 51 volte la posta mentre l'azzardo vero e proprio è scommettere su un pareggio con tanti gol (il 3-3 è pagato 150 volte la posta; il 4-4 è bancato a 501).

Portogallo-Spagna

Le probabili formazioni

Portagallo-Spagna è il big match della giornata. Il tema di fondo è la sfida tra i lusitani di Cristiano Ronaldo campioni d'Europa in carica contro la Roja indicata tra le favorite per la conquista del Mondiale. Vigilia agitata per entrambe: da un lato CR7 al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal Real Madrid, dall'altro la rivoluzione in panchina con Hierro che ha rilevato il timone da Lopetegui (licenziato nei giorni scorsi per aver chiuso l'accordo con i blancos). André Silva, Bernardo Silva, Moutinho e Bruno Fernandes gli osservati speciali assieme a Ronaldo. Diego Cost, Isco, David Silva eIniesta (al terzo Mondiale) le pedine chiave delle Furie Rosse.

Portogallo (4-4-2) : Rui Patricio; Cedrid, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo SIlva, Moutinho, William, Bruno Fernandes; André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Santos.

: Rui Patricio; Cedrid, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo SIlva, Moutinho, William, Bruno Fernandes; André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Santos. Spagna (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcantara; David Silva, Isco, Iniesta; Diego Costa. Allenatore: Hierro.

Pronostici, quote su esito finale e risultato esatto

Spagna favorita sul Portogallo secondo le quote e i pronostici indicati dalle agenzie di scommesse. Il successo delle Furie Rosse viene pagato a 2.00 massimo 2.10 volte la posta, mentre la vittoria dei lusitani vale 4.20. In caso di pareggio la quota più interessante è di 3.30. Attenzione alle quote per il risultato esatto: la vittoria della Spagna con un largo punteggio (0-4) paga ben 49 volte la posta mentre lo 0-1 – ritenuto il risultato più possibile – non va oltre la quota di 7.00. Il 2-4 in favore della Furie Rosse è a da azzardo: vale 101 volte la posta. L'1-2 (opzione molto probabile) non va oltre la quota di 10.00. E il Portogallo? Una vittoria per 1-0 vale 11.50 volte la posta, per 2-1 15.00 volte la posta, mentre le più clamorose prendono in considerazione un rotondo successo dei lusitani… il 3-0 vale 70 volte la posta, il 4-1 161 volte la posta, il 4-2 tocca quota 201 mentre il 4-3 vale una fortuna, ovvero 351 volte la posta.