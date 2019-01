Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardano il futuro di Elseid Hysaj, e i possibili sostituti in caso di una sua cessione. Lo sfogo dell'agente del terzino albanese che ha aperto all'addio a causa dello scarso utilizzo nelle ultime partite da parte di Carlo Ancelotti, ha gettato benzina sul fuoco delle trattative già per la sessione di gennaio. Ecco allora che tra i nomi dei possibili sostituti dell'ex pupillo di Sarri c'è Manuel Lazzari protagonista di un rendimento in crescendo con la Spal

Calciomercato Napoli, perché Elsed Hysaj può partire già a gennaio

Nel calciomercato del Napoli è scoppiato il caso Hysaj. Ai microfoni di Radio Marte, il procuratore dell'esterno albanese ha reso di dominio pubblico il malumore del suo assistito che nella scorsa estate avrebbe potuto seguire Sarri al Chelsea e invece è rimasto al Napoli convinto da Ancelotti. Un Ancelotti però che nelle ultime uscite gli ha concesso poco spazio da titolare. Ecco allora la reazione stizzita del nazionale albanese che potrebbe decidere di lasciare gli azzurri anche nell'immediato. La sua clausola rescissoria, valida solo per l'estero è di 50 milioni di euro, ma non è da escludere anche un possibile trasferimento su cifre inferiori in caso di mancato ritorno del sereno tra il giocatore e il Napoli. Il Chelsea è alla finestra con l'ex manager azzurro che sogna il colpaccio.

Napoli, Manuel Lazzari nelle ultime notizie di calciomercato. Qual è il prezzo dell'esterno della Spal

Il Napoli potrebbe dunque cedere Hysaj già a gennaio? E chi potrebbe essere il suo sostituto? Tra i nomi più caldi c'è quello di Manuel Lazzarri, esterno perno della Spal di Semplici che ha guadagnato anche la maglia della nazionale. Duttile, veloce e con un buon fiuto del gol, il classe 1993 è uno dei migliori interpreti del ruolo di cursore, capace di giocare sia nelle vesti di terzino che di ala. Quanto costa sul mercato Manuel Lazzari? Al momento è presto per parlare di cifre, anche se il suo cartellino potrebbe costare circa 20 milioni.

Napoli, le trattative di calciomercato

A prescindere dalle dichiarazioni di facciata (Ancelotti ha parlato di un mercato conservativo per gli azzurri) dunque qualcosa si muove in casa Napoli. Non c'è solo Hysaj tra i possibili giocatori in uscita, ma anche Diawara e Rog, che chiedono un maggiore utilizzo e potrebbero essere girati in prestito in Serie A. Per quanto concerne invece gli acquisti, attenzione al genoano Kouamé che sembra maggiormente alla portata del gemello Piatek. Si lavora per chiudere l'affare su una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro, anche se l'affare potrebbe chiudersi solo a giugno