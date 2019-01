Quale sarà il futuro di Amadou Diawara? Il centrocampista guineano resterà al Napoli, o cambierà maglia già nella finestra di calciomercato di gennaio per giocare con maggiore continuità?. La risposta a queste domande arriverà nei prossimi giorni, con il giocatore classe 1997 che sembra intrigato dalla prospettiva di una partenza alla luce dello scarso minutaggio che gli ha riservato finora Carlo Ancelotti, nella prima parte della stagione.

Calciomercato Napoli, le ultime notizie su Amadou Diawara

Il nome di Amadou Diawara è finito nelle notizie relative al calciomercato in uscita del Napoli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giovane centrocampista africano vuole lasciare gli azzurri, già nella finestra di trattative di gennaio, nonostante un contratto fino al 2021. Il motivo? Il poco spazio trovato nella squadra di Carlo Ancelotti nella prima parte della stagione con 10 presenze, tutte in Serie A, e 483′ all'attivo.

La Fiorentina punta Diawara nella finestra di trattative di gennaio

Il centrocampista ex Bologna piace a diversi club. In primis la Fiorentina, che dopo aver chiuso il colpo Muriel, ha messo nel mirino anche Amadou Diawara per puntellare ulteriormente il suo reparto mediano. Il club del capoluogo toscano potrebbe mettere sul piatto un'offerta a titolo temporaneo per il ragazzo, ovvero un prestito secco fino a giugno, con appuntamento alla prossima estate per trattare poi con il Napoli la situazione. Gli azzurri hanno speso per il suo cartellino 15 milioni di euro.

Cosa farà il Napoli con Amadou Diawara, il futuro del centrocampista

La palla dunque passa al Napoli che dovrà valutare cosa fare con Amadou Diawara. Il club azzurro, anche attraverso le parole di Carlo Ancelotti, ha ribadito che a gennaio non saranno piazzati colpi né in entrata e né in uscita. Se però dovesse essere il calciatore a spingere con decisione per una partenza allora le cose potrebbero cambiare, per permettere a Diawara di giocare con maggiore continuità. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare contatti tra i direttori sportivi dei due club Corvino e Giuntoli.