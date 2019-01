Il calciomercato del Napoli passa dagli esterni. In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Hysaj, con l'interesse degli azzurri per Manuel Lazzari, nel mirino del club di De Laurentiis spunta il nome di Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e nel giro della Nazionale. Contatti già nella sessione di mercato invernale per una trattativa che potrebbe decollare a giugno, con la possibilità per Ancelotti di contare su una nuova freccia sulla corsia.

Napoli-Cristiano Biraghi, le ultime notizie di calciomercato

Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli c'è Cristiano Biraghi. L'esterno sinistro classe 1992 della Fiorentina, secondo quanto riportato da Sky, è un nome caldo per le trattative degli azzurri. Prestazioni in crescendo per il laterale protagonista anche con la casacca della Nazionale con il gol vittoria contro la Polonia. Avviati i contatti con il club viola con la speranza di portarsi in una posizione privilegiata nella corsa a Biraghi che è nel mirino di numerose società, e potrebbe cambiare casacca nel mercato estivo.

Qual è il prezzo di Cristiano Biraghi, il valore di mercato

Al momento è troppo presto per parlare di cifre tra Napoli e Fiorentina. Ma qual è il prezzo di Cristiano Biraghi? La Fiorentina non ha intenzione di privarsi a cuor leggero del laterale, che attualmente ha un valore di mercato di poco inferiore ai 10 milioni di mercato. L'ingaggio del terzino sinistro non rappresenta un ostacolo per gli azzurri, visto che al momento percepisce 600mila euro (al netto delle voci su un rinnovo con stipendio raddoppiato).

Calciomercato Napoli, le ultime sulle trattative di gennaio

La trattativa per Cristiano Biraghi non è la sola che tiene banco in casa Napoli. Per quanto concerne invece la corsia destra, si sonda il terreno per Manuel Lazzari, in attesa di capire quale sarà il futuro di Hysaj. Dopo lo sfogo dell'agente dell'albanese, lamentatosi per lo scarso utilizzo con tanto di apertura al mercato, il club ha ribadito la fiducia nei suoi confronti per gettare acqua sul fuoco. Difficile che si concretizzi una separazione nell'immediato. Per quanto concerne invece Allan e il pressing di calciomercato del Psg ci ha pensato Carlo Ancelotti in conferenza stampa a spegnere le voci relative all'assenza in vista della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo: "Si è allenato poco e non giocherà dall'inizio perché era in permesso, alla pari di Ospina, per tornare dal Sudamerica. Non temo di perderlo perché la società vuole restare competitiva. Stiamo solo valutando la partenza di un calciatore in prestito perché con Chiriches e Younes pronti al rientro non vogliamo una rosa troppo ampia".

L'offerta del Napoli per Hirving Lozano

Per quanto riguarda l'attacco invece i nomi più caldi per il Napoli sono quelli di Kouamé e Hirving Lozano. Per il "Chucky" messicano gli azzurri fanno sul serio: la duttilità dell'attaccante, capace di giocare sia come prima punta, che come esterno, e il suo piglio e generosità sono doti da non lasciarsi scappare. Le ultime notizie sulla possibile trattativa tra gli azzurri e il Psv arrivano da La Gazzetta dello Sport: il Napoli potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro più il cartellino di Younes. Basterà? Difficile dirlo, anche perché la lista delle pretendenti al messicano è lunghissima.