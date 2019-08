Hirving Lozano, Mauro Icardi, James Rodriguez, Paulo Dybala, Edin Dzeko e Angel Correa. Sono questi i principali nomi che stanno animando le trattative di calciomercato di queste ultime ore, e tenendo sulle spine migliaia di tifosi italiani. A pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato e a poco più di tre settimane dal gong finale, le big del nostro calcio sono dunque impegnate nel condurre le loro trattative più importanti.

Il giocatore più vicino a firmare il suo nuovo contratto è Lozano. L'attaccante messicano del PSV Eindhoven è infatti ad un passo dal Napoli di Carlo Ancelotti. Tra il giocatore e De Laurentiis c'è già l'accordo per un quinquennale dal 4,5 milioni di euro, così come sarebbe già stata raggiunta l'intesa con la società olandese sulla base di 45 milioni da pagare in quattro rate. L'unico ostacolo è l'infortunio subìto da Lozano in PSV-Den Haag, Se si rivelerà serio, l'affare potrebbe anche saltare.

L'affare Icardi-Dzeko: Inter e Roma al lavoro

Si muove qualcosa anche in casa Inter. I nerazzurri, che hanno salutato Perisic (ormai del Bayern Monaco) e sono vicini a trovare un accordo con la Fiorentina per lo scambio Dalbert-Biraghi, stanno infatti cominciando a parlare con la Roma per Edin Dzeko e Mauro Icardi: entrambi legati a doppio filo. Di fronte alla richiesta giallorossa per l'ex capitano, Marotta e Ausilio avrebbero risposto chiedendo 60 milioni di euro più il cartellino del bosniaco: una cifra ritenuta però troppa alta dai giallorossi. Roma che nelle ultime ore si sarebbe fatto nuovamente sotto con la Juventus per Daniele Rugani.

Dalla Spagna: il Real Madrid offre James per Dybala

Il difensore avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento: operazione che potrebbe quindi chiudersi con un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Dopo aver firmato per il prestito secco di Luca Pellegrini al Cagliari, dalla Spagna sono intanto arrivate indiscrezioni circa una possibile e clamorosa operazione di mercato tra il Real Madrid e i campioni d'Italia. Secondo la testata spagnola ‘Defensa Central’, i Blancos vorrebbero prelevare Paulo Dybala e offrire in cambio James Rodriguez (vicino anche al Napoli) più un conguaglio in denaro di circa 25 milioni di euro.

Bruno Fernandes, l'alternativa rossonera

Per quanto riguarda il Milan e l'operazione Angel Correa, tutto è ancora in stand by. Lo sarà però per poco, perché anche l'Atletico Madrid deve vendere l'argentino per poter acquistare nuovi giocatori. Una situazione che potrebbe favorire la richiesta di sconto avanzata dai dirigenti milanesi. Qualora dovesse saltare la trattativa, il club rossonero avrebbe già pensato a dei nomi alternativi: uno di questi sarebbe Bruno Fernandes. Sul fronte delle uscite, in attesa di news su Donnarumma e Suso, si registra invece il forte interessamento del Werder Brema per Andrea Conti.

Lazio su Petagna, l'Udinese ha chiuso per Wallace

Tra le altre operazioni di mercato, spicca il colpo a centrocampo dell'Udinese (che ha chiuso con l'Hannover per il brasiliano Wallace) e l'interesse della Lazio di Claudio Lotito per Andrea Petagna: attaccante che la Spal valuta 25 milioni di euro. Prima di procedere con altri acquisti, il patron biancoceleste vuol vendere al miglior offerente Sergej Milinkovic-Savic: un altro nome che, nelle prossime settimane, infiammerà questo calciomercato estivo.