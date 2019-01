In casa Inter si parla del match contro il Sassuolo, ma anche e soprattutto del rinnovo del contratto di Mauro Icardi. Le ultime notizie relative alla lunga ed estenuante trattativa con l'attaccante argentino, le ha date l’amministratore delegato area sport del club nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn: "Il prolungamento di Icardi? E’ un rinnovo chiacchierato solo per voi giornalisti – ha esordito il dirigente interista – Per noi rientra nelle dinamiche del calcio. Non c'è alcun dubbio che lui rimanga qui. Siamo contenti di lui e lui di noi, si tratta solo di mettere le firme".

In attesa dell'incontro con Wanda Nara

Nelle prossime ore ci sarà dunque l'incontro tra la società milanese e Wanda Nara. Tra l'offerta dell'Inter (intorno ai 7 milioni di euro fino al 2023) e la richiesta della moglie e agente di Icardi, ballano quasi 3 milioni: un gap che Ausilio e Marotta sperano di accorciare o annullare proprio in occasione del summit di mercato. Attualmente sotto contratto fino al 2021 e con un ingaggio di 4,5 milioni netti a stagione, secondo le ultime indiscrezioni Icardi avrebbe infatti chiesto uno stipendio di 9 milioni netti all'anno.

L'interesse per Godin

Archiviato il rinnovo di Mauro Icardi, l'Inter potrà poi dedicarsi ad altri eventuali trattative: tra queste anche quella che riguarda Diego Godin, difensore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto. "L'Inter ha un appeal molto forte, tanti giocatori ci cercano e tanti agenti bussano alla nostra porta. Questo ci lusinga, perché rappresentiamo un punto di riferimento nello scenario calcistico molto valido – ha aggiunto Marotta – Si presentano profili di campioni che noi non dobbiamo farci scappare e Godin rientra tra questi. Per quanto ci riguarda c'è l'ampia disponibilità nell'individuare questi profili".