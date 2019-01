In attesa di trovare l'intesa con Wanda Nara per il prolungamento di Mauro Icardi, l'Inter si è mossa sotto traccia nelle ultime ore per mettere a segno un grande colpo. Nelle ultime notizie del mercato nerazzurro, è infatti rientrato di prepotenza il nome di Nicolò Barella: centrocampista del Cagliari già nel mirino di Ausilio e Marotta, e "scaricato" solo pochi giorni fa dal Chelsea che sembrava avere già in mano il cartellino del giocatore sardo.

A confermare il probabile buon esito della trattativa è l'imminente arrivo a Cagliari di Nahitan Nandez: centrocampista uruguayano del Boca Juniors, sul quale l'Inter aveva già messo gli occhi e che finirà invece in Sardegna per 18 milioni di euro circa. Um'operazione di mercato che i due club hanno portato avanti insieme, e che permette alla società di Suning di mettere le mani sul nazionale azzurro per la prossima stagione.

Napoli beffato

L'arrivo di Nandez, sul cui giocatore l'Inter dovrebbe mantenere un'opzione per il futuro, dà dunque il via alla cessione di Barella per una cifra di 40 milioni di euro più 10 di bonus facilmente raggiungibili. Intesa che Inter e Cagliari avrebbero già trovato nei giorni scorsi, dopo i frequenti contatti e incontri tra i dirigenti nerazzurri e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Al giocatore rossoblu, andrebbe invece un ingaggio di 2,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Oltre al Chelsea, il quale aveva però mollato la presa nei giorni scorsi, a rimanere spiazzato dall'intreccio di mercato tra Inter e Cagliari è certamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis: club che aveva già mosso i primi passi con la società sarda per rilevare il cartellino del centrocampista. Nicolò Barella sarà dunque un nuovo giocatore della formazione milanese. Ai tifosi occorrerà soltanto aspettare qualche mese per vederlo all'opera a San Siro.