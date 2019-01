La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente chiusa. La finestra di trattative di riparazione ha permesso ai club italiani di piazzare anche diversi colpi in prospettiva, a parametro zero, giocatori che essendo in scadenza di contratto a giugno hanno già trovato l'accordo con una nuova squadra gratis. I principali sono stati quelli che porteranno nella prossima estate Ramsey alla Juventus e Godin all'Inter. Sono tanti però i calciatori che avendo un contratto che scadrà a giugno, potranno scegliere una nuova destinazione rappresentando una vera e propria occasione a zero per il club acquirente.

Quanti parametri zero in Premier League, le occasioni di calciomercato Mata e Darmian

Occhi puntati soprattutto in Premier League. Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2019 nei top club inglesi. Rischiano seriamente di lasciare a zero il Manchester United (a meno di rinnovi), gli esperti Valencia e Ashley Young (quotazione di mercato di 7 milioni per entrambi secondo transfertmarkt), ma anche il centrocampista Ander Herrera in passato obiettivo dell'Inter (valutazione di 28 milioni), Mata (25 milioni) e Darmian (10). Entrambi sono già finiti nel mirino della Juventus, con l'esterno che sembrava ad un passo dai bianconeri in caso di cessione di Spinazzola. A giugno potrebbe andare in scena un duello con l'Inter.

Giroud e David Luiz in uscita dal Chelsea

Numerosi i giocatori in scadenza di contratto a giugno anche per il Chelsea. Oltre all'esperto Cahill (10 milioni), destinati a cambiare aria a zero anche David Luiz (25 milioni) e Giroud (15) ulteriormente chiuso dall'arrivo del Pipita Higuain. Stesso discorso per il Liverpool con Milner (che potrebbe rinnovare), Sturridge (entrambi hanno una valutazione di 15 milioni) in passato accostato all'Inter, Markovic e Moreno ormai certi dell'addio. Cambieranno aria lasciando l'Arsenal, Welbeck e Monreal (rispettivamente con una quotazione di 15 e 10 milioni di euro secondo i siti specializzati), ma attenzione anche all'occasione Okazaki, in uscita dal Leicester. E poi c'è il centrale del City Kompany, al quale Guardiola ha recentemente dato il benservito: è libero di trovarsi un'altra squadra, ma ci vorranno garanzie a livello fisico per un giocatore che negli ultimi anni ha fatto i conti con tantissimi infortuni.

Il caso di calciomercato Rabiot, nuovo tormentone per Balotelli

Ha rischiato di causare un incidente diplomatico sull'asse Parigi-Barcellona il caso Adrien Rabiot. Il centrocampista in scadenza di contratto con il Psg è finito ai margini della rosa di Tuchel, alla luce dell'accordo di massima già raggiunto con i catalani. Da qui a giugno le cose potrebbero cambiare, con la Juventus che spera ancora di piazzare il sorpasso (operazione difficilissima). A proposito di Francia, attenzione a Balotelli che ha cambiato casacca trasferendosi al Marsiglia per 6 mesi. Appuntamento a giugno per un nuovo tormentone sul suo futuro. A completare il quadro dei giocatori in scadenza a giugno ecco Brahimi ed Herrera del Porto (quotazione rispettivamente di 26 e 22 milioni di euro), con il secondo già in orbita di Inter e Roma, senza dimenticare Ben Arfa del Rennes, Dzagoev del CSKA, Kokorin dello Zenit San Pietroburgo, Filipe Luis dell'Atletico Madrid. Sarà addio al Bayern per Robben che a sorpresa potrebbe finire in Giappone.