Diego Godin diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Non ci sono dubbi sul futuro dell'esperto difensore uruguaiano in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Le ultime notizie di calciomercato raccontano delle visite mediche che il centrale avrebbe già sostenuto per il suo nuovo club, in cui si trasferirà nella prossima estate. Colpo dunque definito per l'Inter con buona pace dei tifosi colchoneros che hanno provato a fare il possibile per trattenere Godin a Madrid.

Diego Godin all'Inter, le ultime notizie di calciomercato sulle visite mediche

Diego Godin promesso sposo dell'Inter. Le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa tra il difensore uruguaiano, in scadenza a fine stagione con l'Atletico Madrid, e il club nerazzurro, arrivano da Sky Sport. Il classe 1986 avrebbe già svolto nelle scorse ore le visite mediche di rito con l'Inter prima di firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra per due anni più un'opzione per il terzo.

Godin-Inter, le cifre del colpo di calciomercato

Accordo totale dunque tra Diego Godin e l'Inter con buona pace dell'Atletico Madrid che non ha potuto far nulla per opporsi al trasferimento del suo giocatore in scadenza a giugno e dunque libero di trovarsi un'altra squadra. Contratto di due anni per il difensore uruguaiano convinto da un ingaggio di 4.5 milioni di euro a stagione, che potrebbero diventare 6 con i bonus. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane

L'Atletico Madrid perderà Godin, promesso sposo dell'Inter

Niente da fare dunque per Diego Simeone. L'allenatore aveva dichiarato pubblicamente dichiarato di non voler perdere il suo baluardo difensivo. La proposta di rinnovo biennale, richiesta dal giocatore, è caduta nel vuoto con la politica della società madrilena che è quella di mettere sul piatto per gli atleti più "anziani" un contratto annuale con opzione per il rinnovo per un'altra stagione