"Resta con noi, Diego Godin". I tifosi dell'Atletico Madrid proprio non riescono ad accettare l'idea di perdere il loro baluardo difensivo. Le ultime notizie di calciomercato confermano il mancato rinnovo del centrale uruguaiano con i Colchoneros e un accordo di massima per l'approdo a zero all'Inter nella prossima estate. Una situazione che un gruppo di sostenitori dell'Atletico ha provato a scongiurare con una manifestazione, assolutamente pacifica, prima dell'ultima gara di campionato contro il Levante in cui Diego Godin ha vestito i gradi di capitano.

Atletico Madrid, la manifestazione dei tifosi per trattenere Godin destinato all'Inter

I tifosi dell'Atletico Madrid non si sono rassegnati all'idea di perdere Diego Godin. Pur di far cambiare idea al giocatore che pare abbia già trovato un accordo con l'Inter per il trasferimento in Serie A a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con i madrileni, i sostenitori colchoneros hanno deciso di scendere in strada. Ecco allora che . Poco prima del match di Liga fra l'Atletico Madrid e il Levante, lunch match di oggi, i tifosi del team della capitale spagnola, come avevano annunciato, hanno dato il via ad una manifestazione. Cori, striscioni e sciarpate in onore del perno difensivo di Diego Simeone, con la richiesta ai dirigenti dell'Atletico di fare il possibile per il rinnovo contrattuale del loro idolo.

Godin-Inter, le ultime notizie di calciomercato sulla situazione con l'Atletico Madrid

La manifestazione dei tifosi dell'Atletico si unisce al coro social, e anche alle velate parole del tecnico Simeone, per quello che sembra l'ultimo tentativo per cercare di portare ad un dietrofront nella situazione di mercato relativa a Diego Godin. Quest'ultimo per il rinnovo del contratto (in scadenza la prossima estate) ha chiesto ai Colchoneros un contratto biennale. La risposta della dirigenza madrilena però è stata negativa: la politica societaria è quella di mettere sul piatto per gli atleti più "anziani" un contratto annuale con opzione per il rinnovo per un'altra stagione. Ecco allora la proposta irrinunciabile dell'Inter: contratto biennale con opzione per un'altra annata e stipendio da 6 milioni di euro. Difficile dire di no per Godin che difficilmente farà dietrofront sul mercato.