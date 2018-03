Loro non hanno bisogno di allenamenti speciali per scendere in campo e dimostrare il proprio valore. Già, perchè a queste splendide donne, basta una macchina fotografica, o un selfie, per farsi immortalare o fotografarsi da sole e postare tutto sui propri canali social e attendere il riscontro degli utenti. Sono alcune delle più belle sorelle dei vari calciatori sparsi nei maggiori campionati europei. Tutte accomunate da una bellezza disarmante, quasi mozzafiato, capace di renderle subito note anche ai tanti tifosi che fino a qualche anno fa, seguivano soltanto le gesta del fratello in campo.

Un focus dunque su queste ‘sexy sister’ del calcio moderno che hanno completamente messo in evidenza le loro qualità mostrandole, senza alcun timore, al mondo intero. Certo, gli allenamenti non saranno quelli in campo o sotto la pioggia tra contrasti e interventi duri, ma quelli visti in palestra nei tanti video in cui si fanno ritrarre, forse al pubblico fa più piacere vederle. Vediamo dunque chi sono le 5 bellissime sorelle del momento che stanno facendo impazzire il calcio.

Kristyna Schick è leader di questa categoria.

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare del passaggio mancato di Schick dalla Sampdoria alla Juventus e poi della scelta di andare alla Roma di Di Francesco dove però Patrik ancora non è riuscito ad ambientarsi. Calciatore di indubbia qualità che però ad oggi, deve contendersi la notorietà familiare anche la sorella Kristyna.

Lei fa la modella e nella moda è già qualcuno, non una delle tante che sfilano sognando il cinema e la popolarità. Più volte ha mostrato sui social tante località esotiche e strepitose dove si è fatta immortalare con scatti a dir poco pazzeschi. Ha vissuto a due passi da Hollywood fino a qualche tempo fa e regala scatti davvero bollenti per le riviste più importanti.

Kristyna Schick, come il fratello, è nata a Praga ed molto giovane e sogna un giorno di poter essere davvero una delle top model più popolari al mondo. Ad oggi però, è molto popolare sui social e Patrik è già geloso del fatto che forse, Kristyna, oggi sia anche più famosa di lui.

Natasha Cinelli fa impazzire Galabinov.

Cos’hanno in comune un calciatore come Galabinov, attaccante del Genoa e Cinelli, centrocampista della Cremonese? Una persona che è molto preziosa ad entrambi. Già, perchè a festeggiare dei gol in Serie A dell’attaccante bulgaro e delle giocate intelligenti del calciatore della squadra grigio rossa, c’è una tifosa tutta speciale, che ama entrambi. Stiamo parlando della sorella del calciatore della Cremonese, ovvero Natasha Cinelli.

Lei è anche la compagna dell’attaccante del Genoa e sta spopolando sul web da quando proprio lo stesso Galabinov l’ha ‘presentata ai social’ con le tante foto pubblicate su Instagram in sua compagnia. Una riccia tutta forme e sguardi sexy che l’hanno letteralmente resa una star sui social proprio per via del riscontro positivo dei tanti utenti di Instagram.

Tante anche le foto con il suo amato Galabinov e ovviamente non mancano selfie e foto a dir poco hot che mostrano un fisico, al mare o a casa, di una ragazza a dir poco sexy. La più bella novità tra le wags del 2018 in Serie A.

Rafaela è il vero fenomeno di casa Neymar.

I social tempo fa fecero conoscere a tutti questa ‘strana amicizia’ tra l’ex di Gabigol e Andrè Silva. L’ex Inter e l’attaccante del Milan infatti, pare abbiano in comune una storia avuta con la bella Rafaela Beckran. Ecco, forse il nome potrà dirvi poco, ma sappiate che la bella brasiliana, non è altro che la sorella del fantasista del Psg Neymar. Già, proprio lui, che compare spesso sulla pagina Instagram della sua sorellina, in tantissime foto in cui bacia affettuosamente la sua Rafaella. La Beckran è la classica bellezza sudamericana ed è molto sensuale.

Le sue foto, sono presenti sia su Facebook che su Instagram e stanno facendo impazzire tutti, tifosi spagnoli, francesi e brasiliani. Ora tutti la attendono ai Mondiali in Russia del 2018 dove sarà sicuramente protagonista insieme alle tante wags che affolleranno la città di Mosca. Nel frattempo, tra un aperitivo, un party esclusivo e vestitini che lasciano davvero poco all’immaginazione, Rafaella si gode la vita apparentemente da single in attesa del grande amore che pare, stando alle indiscrezioni social, dopo la rottura con Gabigol, non sia ancora arrivato. Oppure sì… ed è André Silva, l'attaccante del Milan.

Sportiva, mamma, modella e laureata: ecco Daniela Ospina.

Sarà sicuramente presente anche lei ai Mondiali in Russia del prossimo giugno. Già, perchè il suo fratellino difenderà la porta di quella Colombia che a parer di tutti, sarà una delle sorprese della kermesse internazionale. Stiamo parlando di Daniela Ospina, la sorella di David Ospina, portiere dell’Arsenal. Una vita praticamente improntata sullo sport e sulla moda per la bellissima di casa Ospina. Pallavolista, modella, ex moglie di uno dei calciatori più famosi al mondo, il fuoriclasse colombiano del Bayern Monaco James Rodriguez, ma soprattutto mamma.

Daniela ha giocato, fino allo scorso anno, tra le fila del VP Madrid, squadra di pallavolo della serie A femminile spagnola ed è anche una delle wag più amate in Germania. Bella e intelligente, colta e intraprendente, una donna da sogno praticamente. Già, perchè Daniela oltre ad essere una wag molto discreta, una mamma premurosa, sportiva ai massimi livelli e passionale quanto basta, è anche laureata in economia aziendale, un titolo che l’ha portata, con il tempo, ad aprirsi una strada tutta sua nel mondo del business. Nel 2017 infatti, Daniela ha lanciato la sua linea di abbigliamento sportivo chiamata ‘Danfive’.

L’eleganza e la sensualità di Marta Abril Morata.

Se il cammino di Alvaro Moata con il Chelsea di Conte non sta vivendo proprio uno dei suoi momenti migliori, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sua vita privata. Già, perchè l’ex attaccante della Juventus, da quanto traspare dai social, è sempre molto felice e affiatato con sua moglie, la fashion blogger italiana Alice Campello. La Campello però non è la sola donna della sua vita. Nella vita dell’attaccante dei ‘Blues’, c’è infatti anche la splendida sorellina Marta Abril Morata, sorella di Alvaro, che segue il fratello sin dai tempi delle giovanili e che si è detta dispiaciuta della partenza da Torino di Alvaro perchè amava molto il nostro Paese.

Un peccato anche per noi perdere una bellezza come lei sulle tribune dello Juventus Stadium. Sui social le foto di questa biondina tutta curve stanno facendo impazzire i tifosi. La più bella? Sicuramente quella in cui indossa un kimono che copriva appena il bikini. Marta Abril, ha iniziato infatti così, in modo sensuale, il suo 2018, mostrandosi ai suoi follower con un abbigliamento che ha suscitato grande apprezzamento: sexy e sensuale ma non volgare.