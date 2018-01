Ha dovuto peregrinare moltissimo Andrej Galabinov per arrivare in Serie A. L’attaccante bulgaro è partito dal basso dilettanti, ha giocato in C2, C1, quando si chiamavano 1a e 2a Divisione, in Serie B con tante squadre, poi la scorsa estate ha firmato con il Genoa, che lo ha preso a costo zero. L’avvio di stagione è stato buono a livello personale, ma quando è arrivato Ballardini il bulgaro è diventato una riserva. La sua cessione sembrava probabile, ma nell’ultima partita di campionato, con il Sassuolo, ha segnato un gol pesantissimo all’80’. E ora forse potrebbe rimanere in rossoblu. Nell’attesa di capire se sarà costretto a cambiare aria Galabinov si gode il relax a Courmayeur con la sua fidanzata Natasha.

Galabinov e la storia d’amore con la bella Natasha.

L’attaccante, classe 1988, vive un bel momento fuori dal campo perché da qualche mese è fidanzato con Natasha, la sorella di Antonio Cinelli, un calciatore della Cremonese, ex del Novara come Galabinov, e gemella di Vanessa. Galabinov e Natasha stanno postando sui rispettivi profili social delle foto della vacanza a Courmayeur. Foto davvero belle di una nuova coppia del mondo del calcio.

Un’incognita il futuro di Galabinov.

Il periodo sarà davvero memorabile per Galabinov se il Genoa deciderà di tenerlo in rosa e dirà di no alle offerte di una serie di squadre di Serie B (come la Cremonese, il Parma, l’Avellino e anche il Venezia) che in realtà da tempo già si sono fatte sotto. Le parole di Ballardini al termine di Genoa-Sassuolo, risolta da un colpo di testa dell’ex di Livorno, Avellino e Novara, sembrano più che positive per le orecchie di Galabinov: “Era da tempo che Andrej non giocava. Ha qualità che nella nostra squadra non ci sono. L’ho messo in campo, ha fatto un gran gol e ha dimostrato di voler fare bene qui”.