Patrick Schick si è divorato al 93′ la palla del pareggio allo JStadium nel match contro la Juventus poi perso dalla Roma 1-0. Facendo scatenare l'ira dei tifosi giallorossi e le ironie di quelli juventini. Perché l'attaccante della Roma proprio quest'estate era stato al centro di una telenovela di mercato che aveva visto i campioni d'Italia acquistarlo con un blitz d'anticipo sulla concorrenza per poi ‘scaricare' il giocatore all'indomani dei problemi cardiaci ravvisati nelle visite mediche. Da lì, l'interesse e l'acquisto della Roma, ma proprio nella partita più importante, Schick ha fallito l'appuntamento più importante. A rimettere tutto a posto ci ha pensato però la sorella, Kristyna che ha allietato le sere d'inverno dei tifosi giallorossi (e non solo) con uno scatto hot apparso su Instagram.

Fratello perdonato. Questo all'unisono è stato decretato dai tifosi giallorossi che hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti dell'attaccante ceco, reo di aver fallito la più facile delle occasioni per pareggiare contro la Juventus, condannando la Roma ad una sconfitta bruciante. Il tutto per merito di Kristyna, la prorompente e disinibita sorella di Patrick che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto seminuda.

Uno scatto molto particolare, con la bella modella seduta di spalle, vestita unicamente da una grossa felpa rossa. Sotto il vestito niente, come appare inequivocabilmente dalle terga rigorosamente mostrate come natura ha creato. Un modo decisamente particolare per augurare Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Con alto gradimento da parte soprattutto dei tifosi della Roma che hanno di conseguenza deciso di perdonare l'errore sul campo da parte di Patrick.

A post shared by Kristyna Schickova 🌹 (@kristynaschickova) on Dec 24, 2017 at 8:00am PST

I commenti non sono mancati come quello di "leonardo_faiella" che ha voluto farsi promotore della virtuale stretta di mano con Schick: "Perdonato!". Un pensiero che ha accomunato moltissimi giallorossi, come ha scritto anche "illatopositivo": "Ci dai più soddisfazioni tu che tuo fratello". Ironia, battute ed infine anche qualche richiesta d'aiuto per una Roma bella come Kristyna ma decisamente meno fortunata: "Per l'amor del cielo, non potresti dare un po' del tuo c… a tuo fratello che ne abbiamo tanto tanto bisogno? Grazie".