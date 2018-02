Ancora polemiche attorno al lavoro di Antonio Conte. L'ultima freccia scoccata dall'arco della critica è il tenere fuori rosa Alvaro Morata con una scusa che non sembra reggere. L'ultimo video postato via social da parte dell'attaccante spagnolo, infatti, smentirebbe la linea ufficiale del club secondo cui l'ex Real è out per un problema alla schiena. Ma allora perché sorridente e felice tiene in braccio la propria fidanzata Alice, sfidando i tormenti fisici?

Tutti contro Conte.

Morata non sembra dolorante, anzi. Ed ecco le immediate speculazioni che prendono di mira il tecnico italiano da qualche settimana finito nel pentolone della critica. Ogni occasione appare buona per attaccare Conte, sia direttamente che in modo indiretto. La colpa è sempre del tecnico che è in rotta con il club londinese. Dunque, non c'e' pace nel Chelsea sia in campo che fuori e poco conta che è campione in carica, avendo conquistato nella passata stagione la Premier League

Lo strano mal di schiena di Morata.

Il club di Londra e' sempre al centro di polemiche e voci di mercato e adesso del più sano dei gossip. La critica inglese sta cercando di montare il ‘caso' Alvaro Morata per dar contro all'allenatore italiano. Galeotto è stato un video postato su Instagram dalla moglie dell'ex attaccante juventino, Alice Campello, in cui la coppia balla divertita con lo spagnolo che solleva la consorte tra le sue braccia.

Video e polemica servita.

Non ci sarebbe alcunché di particolare se non fosse che Alvaro Morata è ufficialmente fuori per un problema alla schiena: difficile pensare che tenga in braccio la bella Alice sfidando staff medico e i dolori. Il tutto poco dopo le parole dello stesso Conte che non dava indicazioni certe sul rientro dell'attaccante spagnolo

"Non posso dire se stara' fuori un giorno, un mese, o per il resto della stagione. Sono un po' preoccupato, ha un problema alla spalla e stiamo cercando di risolverlo"

L'ultimo attacco: fuori per scelta tecnica.

Il video con Morata ha dunque fatto sollevare forti dubbi sulla veridicità delle sue condizioni, avanzando l'ipotesi, rafforzatasi sui social, che l'ex bianconero resti ai margini dei Blues più per una scelta tecnica che per questioni fisiche. Illazioni, al momento ma che potrebbero diventare una bomba ad orologeria se la società non porrà subito rimedio smentendo l'ennesima voce destabilizzante per Conte.