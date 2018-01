Al cuore non si comanda. E quello di Rafaela Beckran – la sorella di Neymar – adesso batte per André Silva, l'attaccante portoghese del Milan che in rossonero era arrivato con bel altre prospettive rispetto alla panchina e alle comparsate in Europa League contro avversari di basso cabotaggio. Lei, 21 anni. Lui, 22 anni. E poi c'è l'altro, il fidanzato calciatore uscito dalle grazie della ragazza. E' Gabriel Barbosa, in arte Gabigol pure lui persosi in fondo al bicchiere della Milano da bere, sponda nerazzurra: giunto come un fenomeno, è stato spedito in prestito al Benfica e, a breve, verrà riconsegnato al mittente, scaricato anche dalla compagna che aveva scandito il periodo interista.

Galeotta fu Parigi. Che il rapporto con Gabigol fosse in crisi lo si era intuito da un dettaglio che non è sfuggito ai followers dei 3 protagonisti del triangolo del gossip. Dall'estate scorsa – da quando Rafaela vola a Parigi assieme al fratello mentre l'ex interista va in Portogallo – non appaiono più foto insieme mentre a partire dall'autunno scorso la ragazza flirta sui social con André Silva.

Chiacchiericcio oppure c'è dell'altro? A giudicare dai messaggi che i due si scambiano in pubblico – postandoli su Twitter oppure condividendoli su Instagram – non sembra esserci più dubbio riguardo alla loro relazione. E' la stessa Rafaela a rompere il muro del silenzio scrivendo un messaggio che è come una dichiarazione d’amore (ritwittata dallo stesso André Silva).

Mio fagottino di gioia (ok, non piccolo ma enorme). Non potevo chiedere qualcuno di meglio e non voglio nessun altro che te. Il 2017 è stato fantastico, ma il meglio deve ancora venire

Il rapporto con Gabigol è chiuso e fa parte del passato, s'è perso definitivamente nella notte di Capodanno (a dire il vero anche prima…). E adesso Rafaela e André Silva si godono la loro love story uscita dalla clandestinità. "Non chiedo di meglio", ha scritto il calciatore del Milan. Che torni anche a segnare in campionato?