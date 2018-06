Ha sfruttato alla perfezione i consigli della grande gloria francese Thierry Henry nello staff di Martinez, e del suo compagno di reparto Eden Hazard. Romelu Lukaku anche contro la Tunisia ha dimostrato di vivere un momento magico, culminato nella seconda doppietta consecutiva dopo quella dell'esordio rifilata a Panama. Il miglior marcatore della nazionale belga, in un colpo solo ha fatto registrare diversi record, compreso uno prestigioso che gli permette di essere accostato ad una leggenda come Diego Armando Maradona.

Romelu Lukaku, seconda doppietta consecutiva con il Belgio ai Mondiali. Eguagliato Maradona

Dopo i 2 gol al Panama, l'attaccante classe 1993 del Manchester United si è ripetuto contro la Tunisia. Prima un diagonale preciso nell'angolino e poi un delizioso tocco sotto, per i gol numero 3 e 4 del suo prestigioso Mondiale. E con la seconda doppietta consecutiva, Lukaku diventa il primo calciatore a segnare 2 reti in 2 gare consecutive ai Mondiali da quando Diego Armando Maradona si rese protagonista di uno show eccezionale contro Inghilterra e Svezia, nel 1986. Un accostamento niente male per il bomber del Belgio.

Lukaku capocannoniere dei Mondiali con Cristiano Ronaldo

E grazie alla doppietta in Belgio-Tunisia, Romelu Lukaku ha raggiunto in vetta alla classifica dei migliori marcatori dei Mondiali Cristiano Ronaldo. Un motivo di grande soddisfazione per il centravanti del Manchester United che in questa stagione ha raccolto proprio l'eredità di CR7 anche con la maglia dei Red Devils. Un confronto che rischia di regalare emozioni e colpi di scena da qui fino alla fine dei Mondiali, con Belgio e Portogallo che potrebbero rivelarsi le "sorprese" di Russia 2018.

Belgio, Lukaku miglior marcatore della storia della nazionale. I record del bomber

40 gol in 71 presenze per Romelu Lukaku con la maglia del Belgio. Un rendimento eccezionale che gli permette di essere il miglior marcatore della storia dei Diavoli Rossi. Ma i record fatti registrare dalla punta non finiscono qui, perché grazie alla doppietta alla Tunisia, il classe 1993 ha raggiunto una grande gloria come Marc Wilmots, a quota 5 reti nelle fase finali dei Mondiali. Oltre alle 4 reti segnate a Russia 2018, Lukaku ha realizzato un gol contro gli Usa a Brasile 2014. Come se non bastasse poi, l'ex Everton è il primo bomber belga per numero di reti nei grandi tornei internazionali, ovvero Mondiali e Europei: 7 le sue reti complessive, che gli permettono di superare Jan Ceulemans.

Piccolo infortunio per Lukaku contro la Tunisia, Inghilterra in dubbio

Non solo sorrisi per Romelu Lukaku in Belgio-Tunisia. Il poderoso centravanti ha accusato un problema alla caviglia dopo uno scontro con il portiere avversario. Niente di grave, ma il ct Martinez ha deciso comunque di concedergli mezz'ora di riposo con la sostituzione intorno al 60′. Un modo per garantirgli ulteriore riposo, in vista dell'ultima partita del girone contro l'Inghilterra, vero e proprio big match in programma il 28 giugno in cui i Diavoli rossi potrebbero giocarsi il primo posto del gruppo.