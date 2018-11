Dopo la vittoria del "Camp Nou", il Barcellona si appresta ad affrontare nuovamente l'Inter. Per il match di Champions League, c'è ovviamente molta attesa da parte dei tifosi nerazzurri: incuriositi dall'eventuale presenza di Leo Messi. A parlare delle condizioni fisiche della "Pulce" è stato il tecnico Ernesto Valverde. Durante la conferenza stampa della vigilia, l'allenatore blaugrana non ha sciolto i dubbi: "Non sappiamo ancora se Messi potrà giocare, siamo in attesa di alcuni responsi – ha spiegato Valverde – Potrebbe essere disponibile, vedremo dopo l'allenamento come si sentirà".

"Bisogna assicurarci che stia bene ma soprattutto lui deve essere sicuro di poter giocare senza rischiare di infortunarsi di nuovo. C'è la possibilità che Leo giochi dall'inizio, che inizi dalla panchina senza giocare o che proprio non giochi – ha proseguito il tecnico dei catalani – Non ho ancora parlato con lui, ma non voglio correre rischi".

L'analisi di Valverde

Leo Messi o no, il Barcellona si ritroverò di fronte un'altra Inter. La squadra di Luciano Spalletti è infatti in un momento straordinario e potrà contare sulla spinta dei settantamila di San Siro: "Ci aspettiamo una squadra più aggressiva di quella vista al Camp Nou, immagino che l'Inter vorrà dominare e gestire la partita. Sono in un buon momento di forma, stanno vincendo molte gare e li vediamo in un ottimo momento. Il rientro di Nainggolan per loro è fondamentale".

"Sarà una partita importantissima anche per tutte e due le squadre, ma noi in questi momento siamo messi bene – ha concluso Valverde – Non voglio pensare a nulla, noi ci prepariamo alla gara: ci piacerebbe vincere, rimanendo in testa. Ovviamente ora non c'è nessuna squadra già agli ottavi. Siamo in una posizione favorevole, ma abbiamo sofferto sia in Liga che in Champions: in alcune partite non abbiamo potuto esultare prima della fine".