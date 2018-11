L'Inter affronterà il Barcellona nel quarto turno del gruppo B di Champions League e vuole dimenticare al più presto la sconfitta dell'andata con una prova convincente. Per i nerazzurri si tratta di una partita importantissima perché la banda di Luciano Spalletti è reduce da sette vittorie consecutive in campionato ma adesso vuole capire qual è il suo livello nel calcio europeo dopo lo 0-2 del Nou Camp di 15 giorni fa. Quello di San Siro è un big match che potrebbe dare alla squadra nerazzurra il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo: una possibilità che sembrava remota al momento dei sorteggi, visto che secondo molti Barça e Tottenham erano molto più competitive di una squadra che tornava in Europa dopo sei anni. In seguito alla pazza rimonta della prima giornata con gli Spurs di Pochettino, firmata Icardi-Vecino, e il prezioso successo di Eindhoven nel secondo turno hanno proiettato i nerazzurri verso una qualificazione probabile.

Inter agli ottavi se…

L'Inter per qualificarsi agli ottavi di finale dovrà battere il Barcellona ma in questo momento del girone non ci sono altre possibilità per gli uomini di Spalletti. I tre punti contro i blaugrana, però, potrebbero non bastare perché dipenderà infatti dal risultato del match dell'altro girone, con il Tottenhamche ospiterà il PSV Eindhoven. Prima dell'inizio delle gare di ritorno il club nerazzurro è secondo a -3 dalla squadra di Ernesto Valverde e con 5 punti di vantaggio su inglesi e olandesi, appaiati a quota 1. In caso di altro pareggio nella partita di Wembley (all'andata finì 2-2), sia gli Spurs che il Psv sarebbero matematicamente tagliati fuori. Tutto è ancora in gioco ma, seppur non dovesse arrivare domani la matematica qualificazione, i nerazzurri con 4 punti nelle prossime tre gare aggancerebbero il primo obiettivo stagionale.