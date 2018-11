Lionel Messi è la grande novità nella lista dei convocati che Ernesto Valverde ha diramato dopo l'ultima sessione di allenamento prima del viaggio verso Milano, dove martedì il Barcellona affronterà l'Inter nel quarto turno della Champions League 2018/2019. L'argentino non fa parte della squadra dal 20 ottobre, quando si è fratturato il radio dopo 20 minuti di gioco della sfida con il Siviglia, e si è perso le ultime quattro partite del Barça tra Champions, Liga e Copa del Rey (Inter, Madrid, Cultural Leonesa e Rayo Vallecano), in cui la squadra ha fatto il pieno di vittorie.

In linea di massima, gli accertamenti medici che sono stati praticati all'argentino avevano diagnosticato uno stop di tre settimane e, in linea di principio, il numero 10 dovrebbe tornare a disposizione al 100% solo domenica prossima, in concomitanza con l'arrivo del Real Betis al Camp Nou.

Leo, una risorsa dalla panchina

Tenendo presente che basterebbe solo un punto al Barcellonanella partita di martedì contro l'Inter di Giuseppe Meazza per assicurarsi il primo posto nel Gruppo B, Valverde potrebbe lasciare Messi in panchina per non rischiare di iniziare e mettere le mani di lui nel caso in cui la partita si complichi.

Si rivede Malcom

Ernesto Valverde per la sfida di martedì a Milano contro l'Inter ha incluso tra i convocati anche Malcom. Il brasiliano, che è stato escluso nella sfida contro il Rayo Vallecano insieme a Denis Suarez, è stato incluso dall'allenatore nell'elenco dei convocati per la sfida di San Siro. Sono rimasti a Barcellona solo gli infortunati Umtiti, Vermaelen e Sergi Samper. Ecco la lista completa: