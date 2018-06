I tifosi argentini che avevano sorriso di fronte alle parole di José Mourinho, rilasciate alla tv russa subito dopo il pareggio con l'Islanda, adesso staranno invece piangendo di fronte all'ennesimo scempio mandato in mondovisione dal secondo portiere del Chelsea: imbarcato sull'aereo per la Russia da Sampaoli, dopo l'infortunio di Romero.

Il tecnico portoghese era stato infatti molto critico con il portiere della Seleccion e alla domanda sulla partita del numero uno argentino contro i giocatori islandesi, lo "Special One" si era divertito a prendere in giro il trentaseienne portiere cresciuto nel Boca Juniors: "Caballero in porta è come avere me in porta – aveva dichiarato con sarcasmo il manager del Manchester United – è la stessa identica cosa perché parerei esattamente come lui".

L'ira dei tifosi contro Sampaoli

Parole che avrebbero dovuto far suonare un campanello d'allarme nella testa non solo dei tifosi, ma anche e soprattutto in quella di Jorge Sampaoli che anche per la sfida decisiva con la Croazia si è comunque fidato di Caballero. Una scelta che si è però rivelata controproducente, con il portiere argentino che ha dato il via (con il suo clamoroso errore) alla disfatta della squadra Albiceleste.

"Non dobbiamo dare tutta la responsabilità della sconfitta a Caballero – ha dichiarato il commissario tecnico argentino nella conferenza stampa post gara – Ero molto fiducioso per questa partita, ora invece sono molto ferito dalla sconfitta. Probabilmente non ho letto correttamente la partita". Preso di mira dai suoi tifosi subito dopo il triplice fischio finale, ora l'ex commissario tecnico del Cile ed ex allenatore del Siviglia sarà costretto a leggere le pesanti accuse della stampa Argentina: inviperita con lui per l'incredibile figuraccia fatta in Russia.