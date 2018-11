Week-end da incorniciare per Massimiliano Allegri. Prima il successo della sua Juventus sul campo del Milan, poi la vittoria della Panchina d'Oro 2018 per il tecnico che potrà godersi una pausa per gli impegni delle nazionali serena. A San Siro però il tecnico non ha vissuto una serata di totale relax, soprattutto in occasione del calcio di rigore concesso al Milan e parato poi da Szczesny al grande ex Gonzalo Higuain. L'allenatore ha rivelato dopo la partita un curioso retroscena relativo all'episodio del penalty fallito dal Pipita.

Massimiliano Allegri e il retroscena sul rigore di Higuain in Milan-Juventus

Nei classici interventi post partita di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sul calcio di rigore di Gonzalo Higuain. Il tecnico ha rivelato di aver quasi "gufato" sperando che il suo ex giocatore fallisse la grandissima occasione concessagli per il fallo di mano di Benatia. Al tecnico della squadra bianconera è andata bene perché Szczesny, anche grazie al consiglio di Cristiano Ronaldo e alla conoscenza dell'avversario maturata nell'esperienza condivisa in bianconero nella scorsa annata, ha disinnescato il Pipita. Ecco allora la rivelazione di Max: "Il rigore di Gonzalo? L’ho guardato e ho sperato. Szczesny è un grande paratore di rigori e stasera l’ha dimostrato"

Allegri e l'espulsione di Higuain

Una serata dunque di grazia per la Szczesny e per la Juventus si Allegri, quella in casa del Milan, diametralmente opposta a quella vissuta da Gonzalo Higuain. Dopo il rigore fallito, è arrivata anche la reazione scriteriata che oltre all'espulsione potrebbe costargli una lunga squalifica. Allegri ha parlato così dell'episodio, chiarendo di non aver avuto modo di parlare con il Pipita dopo il fischio finale: "Higuain non è solito essere nervoso, stasera per lui non era facile giocare. Ma fino al rigore sbagliato non aveva giocato male. Non so se è stato espulso per fallo o per reazione. Benatia ha fatto una bella partita e ha dimostrato di essere da Juve".