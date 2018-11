Il Milan perde la partita e Higuain la testa. Contro la Juventus i rossoneri non possono nulla, umiliati dalla superiorità tecnica dei bianconeri che segnano una volta per tempo, prima con Mandzukic (al rientro) e poi con Cristiano nella ripresa (primo gol a Sna iro in movimento). Il Pipita sbaglia un rigore e nel finale si fa espellere per proteste lasciando i rossoneri in 10 contro 11. Un brutto stop che evidenzia tutti i limiti di un Milan che dovrà crescere per sperare in obiettivi migliori.

Clima caldo, Mandzukic gela San Siro

Clima incandescente a San Siro con il Milan che prova subito a gestire il match ma è la Juventus a spingere appena può sull'acceleratore mettendo in difficoltà e apprensione la retroguardia rossonera. I bianconeri gestiscono meglio i confronti in mediana dove riescono a mettere maggior qualità dietro Mandzukic vincendo spesso i contrasti. In avanti per il Milan, Higuain resta in ombra con Calhanoglu e Suso che non lo innescano mai.

Così, il gol arriva quasi telefonato con la Juventus che nella prima vera occasione offensiva riesce a superare la retroguardia rossonera: cross in area di rigore in area piccola per Mandzukic che schiaccia di testa oltre Donnarumma ‘mangiandosi' Rodriguez colpevole nel farsi sopraffare dal gigante croato, tornato titolare e tornato decisivo.

Rigore col VAR, Higuain sbaglia

Il finale di primo tempo vive altre emozioni: Benatia tocca la palla con la mano in piena area di rigore. Mazzoleni fischia, il VAR interviene. Minuti di tensione a San Siro con proteste e recriminazioni da entrambi i lati fino alla sentenza della moviola: rigore. Sul dischetto Higuain che sfida Donnarumma. Ma la palla si schianta sul palo, con la Juve che respira e il Milan che va al riposo in svantaggio.

Squadre più lunghe, manca solo il gol

Tinte bianconere accese anche ad inizio ripresa con la Juventus che schiaccia il Milan dopo un avvio confortante dei rossoneri e al 57′ Dybala direttamente su punizione risponde a Higuain: palo scheggiato direttamente su punizione. Brivido per i padroni di casa che non riescono a uscire dalla morsa di una Juventus che fa la differenza soprattutto sulla trequarti. La gara resta accesa con capovolgimenti di fronte costanti: prima è il Milan ad avere l'occasione migliore con un contropiede orchestrato da Higuain ma concluso con un tiro a lato, poi è Cristiano Ronaldo, in fuga, che impegna Donnarumma all'intervento risolutore.

Raddoppio di Cr7

La Juventus dà sempre l'impressione di poter chiudere il match e lo fa al 38′ della ripresa quando Laxalt perde palla su rilancio, Cancelo perfora la difesa rossonera da destra, Donnarumma smanaccia il tiro con la palla che carambola sul piede di Ronaldo che dal dischetto infila il 2-0 risolutore.

Follia Higuain

Il finale è convulso soprattutto per Higuain eroe triste di una serata da dimenticare: l'argentino commette fallo, viene ammonito, protesta e Mazzoleni mostra il rosso. Minuti di follia che il pipita vive da solo lasciando il Milan in 10 in un finale che sa di resa e permette alla Juventus di passare indenne la delicata trasferta di San Siro.