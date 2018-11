Massimiliano Allegri si ripete e non poteva essere altrimenti per la nuova ‘Panchina d'Oro' che ha decretato il tecnico della Juventus il migliore di tutti. L'allenatore bianconero ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza soprattutto di Maurizio Sarri, oggi alla guida del Chelsea in Premier League. Anche Simone Inzaghi ha dovuto desistere dall'arrivare per la prima volta al premio.

Con l'ultima vittoria, Max Allegri ha ottenuto complessivamente quattro riconoscimenti in carriera, come miglior allenatore della Serie A. Per l'attuale tecnico della Juventus un primato assoluto, perché è riuscito sa staccare Capello e Conte, rimasti a quota tre.

Quarta panchina: è record assoluto

Il tecnico della Juventus si è riconfermato ancora una volta quale tecnico italiano migliore sulla piazza. Dopo il successo della scorsa stagione ha ottenuto il riconoscimento di miglior allenatore della Serie A per la quarta volta in carriera. In questo modo è diventato il tecnico più titolato di tutta la storia del premio. Sono stati staccati in classifica, a quota tre titoli, Fabio Capello e Antonio Conte.

Sarri e Inzaghi secondi ex aequo

Non c'è stata concorrenza o quasi. Ad impensierire il primato dfi Allegri c'erano altre due forti candidature ma non c'è stato confronto. Al secondo posto, ex aequo, sono arrivati altri due tecnici che hanno caratterizzato la scorsa stagione di Roma e Napoli: Maurizio Sarri e Simone Inzaghi.

La Panchina d'Argento: Andreazzoli

C'è stato anche il premio di migliore allenatore della Serie B. Un riconoscimento che è andato ad Aurelio Andreazzoli per la sua cavalcata in cadetteria che ha portato verso la promozione il suo Empoli. Il tecnico, che è stato da poco esonerato dal club toscano, ha preceduto nell'ordine il collega Roberto D'Aversa, alla guida del Parma, e Filippo Inzaghi, la scorsa stagione a Venezia e oggi al Bologna.