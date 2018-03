Quello visto in campo nel 2018 è stato finora un Cristiano Ronaldo versione "deluxe". Ruolino di marcia impressionante per CR7 che ha cancellato a suon di gol una prima parte di stagione al di sotto dei suoi standard. E con alle porte il delicato e tutt'altro che semplice doppio confronto con la Juve in Champions, Zidane non vuole correre rischi e starebbe pensando ad un turno di riposo per CR7 nel match della Liga contro il Las Palmas nel sabato della vigilia di Pasqua.

Cristiano Ronaldo, Zidane preoccupato per gli straordinari in nazionale

L'allenatore del Real Madrid probabilmente si aspettava un utilizzo con il contagocce per Cristiano Ronaldo nella doppia sfida amichevole disputata dal Portogallo. E invece CR7 dopo aver giocato tutta la partita contro l'Egitto, segnando due reti nel recupero, ha collezionato anche circa 70′ nel match perso malamente dai campioni d'Europa con l'Olanda. Una situazione che ha preoccupato il mister francese.

C'è la Juve, Zidane tiene a riposo Ronaldo in campionato

Ecco allora che secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e in particolare da Marca, Zidane avrebbe già deciso di concedere un turno di riposo alla sua stella più brillante. Il portoghese dovrebbe rimanere fuori dai giochi in Las Palmas-Real Madrid in programma sabato 31 marzo alle ore 18.30. Un match comunque importante per le merengues che potrebbero ridurre le distanze dalla seconda della classe Atletico impegnata domenica in serata contro il Deportivo. Un modo di preservare Ronaldo in vista del big match di martedì 3 aprile contro la Juventus, all'Allianz Stadium andata dei quarti di finale di Champions.

Ronaldo, numeri da urlo in Champions

L'allenatore francese dunque non vuole correre rischi in vista del confronto valido per i quarti di finale di Champions, contro una Juventus sempre temibile. Un modo per far recuperare al portoghese la forma migliore. D'altronde il numero 7 delle merengues in questo 2018 ha segnato gol a raffica, addirittura 23 in 14 partite, con la casacca della formazione madrilena e del Portogallo. E in Champions poi i dati diventano addirittura eccezionali: 12 sigilli in 8 partite, con Ronaldo che ha segnato in tutti i match giocati. La Juventus dunque, è avvisata.