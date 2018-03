Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo che, dopo una prima parte di stagione non esaltante, è letteralmente esploso a suon di gol nel 2018. Brutte notizie dunque per la Juventus che ritroverà da avversario CR7 nella sfida contro il Real Madrid valida per i quarti di finale di Champions. Il portoghese è in uno stato di forma smagliante e lo ha dimostrato anche nell'ultima uscita con la sua nazionale, quando ha praticamente steso da solo l'Egitto di Salah.

Il 2018 eccezionale di Ronaldo

Nella prima parte di stagione Ronaldo è sembrato il lontano parente del calciatore capace di mettere in cascina il quinto Pallone d'Oro della sua eccezionale carriera. Pochi i gol nella Liga, appena 4, al contrario dei 10 segnati nella fase a gironi di Champions. Un totale di 16 se si sommano anche quelli relativi al Mondiale nel club. Un bottino di tutto rispetto, ma non all'altezza della sua fama. Ecco allora che nel 2018, CR7 ha cambiato marcia realizzando addirittura 23 reti in 14 partite giocate con la maglia del Real Madrid e del Portogallo.

Rimonta super nella Liga, Ronaldo ad un passo da Messi

Un rendimento impressionante quello del calciatore che nella Liga nel 2018 ha segnato la bellezza di 18 gol in 11 partite scalando la classifica dei marcatori e portandosi al secondo posto a sole 3 reti da Messi. Ha segnato in tutte e 6 le ultime partite disputare, realizzando addirittura un poker di gol contro il Girona.

CR7 super in Champions, Juventus avvisata

Senza dimenticare poi le 3 reti segnate nelle due sfide europea contro il Real che gli hanno permesso di confermare il trend continentale che lo ha visto finora andare a segno in tutti i match stagionali di Champions League: 12 gol in 8 partite. Un rendimento che non può che preoccupare la Juventus che, dopo l'incubo di Cardiff, si ritroverà ancora una volta di fronte nel match dei quarti il Real Madrid, trascinato dal suo bomber.

in foto: I dati di Ronaldo (foto Whoscored.com)

Il portoghese prende per mano la nazionale

E a confermare l'eccezionale stato di forma del lusitano è arrivato anche l'exploit nell'ultima partita con la nazionale. In amichevole il Portogallo ha battuto in rimonta l'Egitto 2-1. La formazione africana in vantaggio con Salah, nel recupero ha ribaltato tutto grazie alla doppietta del suo giocatore più rappresentativo. E' un momento d'oro dunque per Ronaldo, vero e proprio Re Mida del gol