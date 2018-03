Messi chiama, Cristiano Ronaldo risponde. In Champions League, come nella Liga. Dopo le magie della Pulce contro Chelsea e Athletic Bilbao, ecco quelle del portoghese: "guest star" della sfida contro il Paris Saint-Germain e protagonista assoluto della rotonda vittoria in campionato dei "Blancos". A passare la notte con il mal di testa questa volta è Yassine Bounou, il portiere marocchino del Girona preso a pallonate dallo squadrone di Zinedine Zidane sin dai primi minuti di gioco.

Sul 6 a 3 finale con il quale le "merengues" hanno archiviato la pratica, pesano soprattutto le quattro reti segnate dal Pallone d'Oro in carica. Lo show personale di Cristiano Ronaldo è cominciato con un sinistro vincente, dopo undici minuti di gioco, ed è continuato nella ripresa con altri tre gol che gli hanno permesso di conquistare il secondo posto nella classifica cannonieri della Liga (Suarez è ora dietro ad una rete) e lasciarsi alle spalle anche l'eterno rivale Messi nel computo delle reti stagionali: 35 per l'argentino, 37 per il portoghese.

L'attacco fa paura, ma dietro il Real balla

La larga vittoria contro la neopromossa, permette dunque a Zidane di rimanere al terzo posto e di accorciare sull'Atletico Madrid: battuto dal Villarreal e ora secondo nella Liga a quattro lunghezze dal Real Madrid. Oltre al talento di Madeira, nella notte del Bernabeu ha ritrovato il sorriso anche Gareth Bale. Il giocatore gallese, ai margini del progetto di Zidane e che le indiscrezioni vorrebbero lontano dalla Spagna nella prossima estate, ha infatti firmato il gol del 5 a 2 nei venti minuti che il tecnico francese gli ha concesso.

Se la notte da fenomeno di CR7 spaventa i tifosi della Juventus, c'è però un piccolo/grande dettaglio che dovrebbe invece rianimare il partito bianconero dei pessimisti. Se dal centrocampo in su l'undici madridista fa davvero paura, dietro la difesa continua a incassare gol con troppa facilità. Per avere conferma della fragilità difensiva dei Blancos, basta guardare le tre reti segnate a Keylor Navas dagli attaccanti del Getafe.