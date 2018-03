La ‘gufata' di Totti. Quando Shevchenko ha estratto dall'urna prima il nome della Juventus poi il Real Madrid il labiale dell'ex capitano della Roma è diventato lo spot dell'ennesimo confronto tra Italia e Spagna. Ai capitolini il Barcellona di Messi, ai bianconeri l'opportunità di prendere una bella rivincita rispetto alla finale di Cardiff. Sbattere fuori CR7, il Pallone d'Oro, i detentori del trofeo ai quarti e puntare a Kiev non sarà (solo) un'ossessione – come dice Allegri – ma è l'ultimo traguardo che manca alla ‘vecchia signora' per sublimare lo strapotere stabilito in Italia (6 scudetti consecutivi, con il 7° conteso al Napoli) e un processo di crescita sportiva che ha viaggiato di pari passo a quella economica. Al tavolo dei top club d'Europa c'è anche la Juve e non più solo da illustre comprimaria, considerato che nel giro di 3 edizioni della Champions per due volte è arrivata in finale.

Ho giocato cinque anni alla Juventus e ogni volta che gioco contro i bianconeri mi emoziono – ha ammesso in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Girona -. Avrei preferito evitarli per tante ragioni, ma quando li affronteremo metterò da parte sentimenti e ricordi, che tengo sempre bene in mente, e mi concentrerò sulle partite.

La vittoria di Londra contro il Tottenham sull'asse Higuain-Dybala è stato un segnale forte alla concorrenza: quattro minuti sono stati sufficienti a ribaltare risultato e situazione sfavorevoli. Non è la stessa Juventus dell'anno scorso ma una squadra più matura, compatta, esperta e ‘fredda' abbastanza, più forte in attacco adesso che nella faretra c'è anche una freccia come Douglas Costa.