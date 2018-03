Con Cristiano Ronaldo le partite non finiscono mai. Ne sa qualcosa l'Egitto che sognava di mettere in cascina una prestigiosa vittoria contro i campioni d'Europa e invece è stato steso dal fenomeno portoghese capace di ribaltare la rete del vantaggio di Salah, con una doppietta da urlo nel recupero. Nella serata delle amichevoli internazionali, copertina per il bomber del Real Madrid mentre molti dei suoi compagni, impegnati con la Spagna, pareggiavano 1-1 con la Germania campione del mondo. Vittoria di misura per l'Inghilterra sul campo dell'Olanda, mentre la Francia in casa è stata battuta dalla Colombia 2-3.

Ronaldo, show nel recupero per battere l'Egitto di Salah

Quando in squadra hai Cristiano Ronaldo, puoi sempre pensare di vincere le partite. Anche se sei sotto di un gol e mancano solo i minuti di recupero. Contro l'Egitto, i campioni d'Europa si sono ritrovati in svantaggio grazie a Salah, autore dell'ennesimo gol della sua stagione. La formazione africana è riuscita a reggere l'urto del ritorno dei lusitani, ma nell'extra-time si è arresa all'uno-due del bomber del Real Madrid. Due colpi di testa a distanza di pochi minuti, entrambi mix di potenza, tecnica e furbizia per il definitivo 2-1 in favore di un Portogallo Ronaldo-dipendente.

Germana-Spagna 1-1, Muller risponde a Rodrigo

Amichevole di lusso tra le due nazionali che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali. I terra tedesca sono stati gli uomini di Lopetegui a portarsi avanti con Rodrigo su perfetto assist di Iniesta. I padroni di casa hanno comunque continuato a giocare, tenendo il pallino del match. E al 35′ è arrivato il meritato pareggio con Muller, autore di un bel gol con una conclusione da fuori area. Apprensione per Khedira, uscito dal campo dolorante ad un ginocchio.

L'Olanda si arrende all'Inghilterra

Oltre all'Italia, è finita ko anche l'altra grande assente ai prossimi Mondiali, ovvero l'Olanda. La nuova rappresentativa oranje guidata da Koeman si è arresa all'Inghilterra. Partita non bellissima quella disputata in quel di Amsterdam, e decisa al 59′ da Lingard. Ci ha pensato il centrocampista offensivo del Manchester United a far esultare Southgate, e condannare ancora una volta gli olandesi ancora in crisi di gioco e risultati. Da segnalare i brutti scontri tra le tifoserie nel pre-partita che hanno causato numerosi arresti da parte delle forze dell'ordine.

La Francia crolla contro la Colombia

Brutta sconfitta davanti al proprio pubblico per la Francia. La nazionale di Deschamps è stata messa ko dalla Colombia allo stadio di Saint-Denis di Parigi. Avanti di due gol grazie a Giroud e Lemar, i bleus si sono fatti rimontare dall'ex Samp Muriel, Falcao e Quintero. Una serata da dimenticare per la Francia, che ha visto partire tra i titolari Matuidi rimasto in campo 65′. Buona prova anche per il sampdoriano Zapata, entrato nella ripresa.