L'11 aprile il Bernabeu si trasformerà in una vera e propria bolgia. La casa del Real Madrid sarà vestita a festa per la super sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus. Basti pensare che gli ultimi biglietti ancora disponibili per il confronto tra la squadra di Zidane e quella di Allegri sono stati esauriti in soli 8′. Come da previsioni dunque per Real-Juve non ci sono più posti disponibili, a meno di clamorose rinunce. Un dato impressionante se si pensa che c'è ancora da disputare il match d'andata, in programma il 3 aprile all'Allianz Stadium (anche in quest'occasione tutto esaurito)

Real-Juventus, biglietti per il Bernabeu esauriti in 8′

Per Real Madrid-Juventus, sfida in programma il prossimo 11 aprile alle ore 20.45 dunque il Santiago Bernabeu sarà tutto esaurito. Per rendere l'idea dell'appeal del match basti pensare che gli ultimi tagliandi disponibili sono stati venduti in un lasso di tempo davvero brevissimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, i biglietti sono volati via in 8′ precisamente dalle 10, orario d'apertura, alle 10.08. Un record.

Come ottenere un biglietto per Real Madrid-Juventus di Champions

In terra spagnola per assistere al match di ritorno dei quarti ci saranno anche 4mila tifosi bianconeri. Tutti gli altri che non sono riusciti a sfruttare l'occasione per assistere dal vivo ad uno degli incontri più attesi della stagione dovranno ora incrociare le dita. L'ultimo appiglio resta quello relativo alle rinunce degli abbonati che potrebbero dunque decidere di rimettere in vendita il proprio ticket, per la gioia di chi si è fatto beffare sul tempo.

Biglietti per Juventus-Real Madrid, anche l'Allianz Stadium è tutto esaurito

Se è già tutto esaurito per il match di ritorno, figuriamoci per quello dell'andata. L'Allianz Stadium è sold out per l'andata dei quarti di finale di Champions, prima rivincita della finale della scorsa stagione, tra Juve e Real. Dopo la prelazione riservata agli abbonati, anche i tagliandi riservati agli Juventus member sono andati esauriti con buona pace del pubblico non fidelizzato che si dovrà accontentare di guardare la supersfida in tv.