Il 3 aprile scattano i quarti di finale di Champions League. Alla Juventus è toccata in sorte il Real Madrid, il sorteggio ha voluto che la strada dei bianconeri s'incrociasse ancora una volta con quella dei blancos dopo la sconfitta nella finale di Cardiff della scorsa edizione della Coppa. C'è grande attesa per l'evento che rappresenta uno snodo cruciale della stagione: la squadra di Allegri è ancora impegnata su 3 fronti (dal campionato alla Tim Cup) e arrivare al big match di Kiev per provare a (ri)mettere in bacheca quel Trofeo che manca da oltre 20 anni è uno degli obiettivi più ambiti. La road map è tracciata: prima ci sarà la sfida con il Milan (31 marzo) poi servirà serrare i ranghi per affrontare gli spagnoli accolti nella bolgia dell'Allianz Stadium di Torino.

La partita Juventus-Real Madrid verrà trasmessa anche in diretta tv e in chiaro? Sì. Ed è questa la notizia che fa felici molti tifosi della ‘vecchia signora' oltre agli appassionati di calcio. Il match di andata sarà visibile a tutti senza limitazioni di sorta. A mandare in onda l'incontro sarà sì la piattaforma Premium di Mediaset ma per coloro che non sono abbonati ci sarà comunque l'opportunità di fruire dello spettacolo in maniera gratuita sintonizzandosi su Mediaset Venti, il nuovo canale dell'azienda che verrà inaugurato ufficialmente proprio il 3 aprile – giorno della sfida di Champions che terrà a battesimo le nuove frequenze – e che rimpiazza Rete Capri (messa in vendita nel 2016, la frequenza è stata acquistata da Mediaset nel marzo del 2017).

Dove e come è possibile trovare il canale Mediaset Venti? Sarà visibile alla posizione 20 (al numero è legata in qualche modo anche la scelta del nome) del Digitale Terrestre. Le trasmissioni inizieranno almeno un'ora prima della gara: intorno alle 19.30 ci saranno i collegamenti per il classico pre-partita, con interviste e news dell'ultima ora dall'Allianz Stadium che accompagneranno i telespettatori fino al fischio d'inizio in programma alle 20.45. Chi saranno telecronista e seconda voce del match? Al momento non è stato ancora reso noto, è invece ufficiale la notizia della trasmissione in chiaro della partita tanto attesa.