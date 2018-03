La doppia sfida di Champions League Spagna-Italia sarà al centro dell'attenzione internazionale del dopo pausa nazionali. Davide che sfida Golia, Juve e Roma a confronto con Real Madrid e Barcellona, in un faccia a faccia in cui sulla carta partiamo sconfitti. Un divario tecnico importante, una mentalità vincente radicata contro una da costruire. Un'abitudine alla vittoria che da noi manca.

Eppure, anche in Spagna non si fidano delle italiane. Perché quando l'Europa chiama il nostro calcio risponde e non si può mai dare per scontato alcun esito. E' vero, le due squadre della Liga hanno tutto per poter tranquillamente sentirsi in semifinale ma Juve e Roma giocheranno le proprie carte sfruttando ciò che la tradizione ci ha da sempre permesso di distinguerci: l'esasperato tatticismo.

Il conto aperto tra Juve e Real

Soprattutto tra Real Madrid e Juventus il conto è più che aperto. I bianconeri devono riscattare soprattutto la sconfitta in finale e poter vendicarsi del torto subito. Davanti allo strapotere della Casa Blanca che ha legittimato il successo così come oggi legittima il ruolo di indiscussa favorita per arrivare a Lione e giocarsi l'ennesima Champions League.

Qualità contro tattica

Tutto chiaro ma nulla di scritto. Perché più di ogni altra competizione proprio la Champions League è considerata a diritto la Coppa dei particolari, dove un palo, una giocata, uno sbaglio sono sempre determinanti. E così anche chi gioca nel Real non si fida dei pronostici di una vigilia che li vede favoriti. Come Lucas Vazqez, giovane talento dei Blancos di Madrid che si sta ritagliando uno spazio sempre più grande.

I favori della vigilia

Il centrocampista del Real ha detto la sua a ‘Onda Cero' nella convinzione che servirà la miglior squadra di Zidane per avere la meglio su Allegri e i suoi uomini. E lo sa bene, Vazquez che oramai negli schemi del tecnico francese si è inserito quasi alla perfezione diventando la prima alternativa quando Bale è fermo ai box o quando il Real deve cambiare gli equilibri a gara in corso

Incontrare e battere le italiane è sempre una cosa molto complicata sul fronte internazionale. Attorno a questa partita ci stanno creando un'aria da favoriti che non è veritiera. Dovremo stare attenti.

La verità tra il 3 e l'11 aprile

La verità si scoprirà solamente il prossimo 3 e 11 aprile, le due date in cui sono previsti i duplici confronti. Il primo a Torino, il secondo a Madrid. Dopodiché si potrà capire se le parole di Lucas Vazquez saranno state solo di circostanza o nascondevano una effettiva paura sulla voglia di riscatto juventino.