Che batosta. In Youth League la Roma cede di schianto al Real Madrid ed esce dal campo Tre Fontane con un passivo pesantissimo: 1-6, punteggio tennistico che fotografa l'andamento del match e getta alle ortiche l'opportunità di chiudere il discorso qualificazione con una giornata d'anticipo. Cosa sarebbe servito? Vincere. Invece, ne è scaturita una prestazione da dimenticare che rinvia il verdetto all'ultimo turno quando i giallorossi renderanno visita al Plzen. Basta dare un'occhiata alla classifica: blancos (15 punti) già ammessi alla fase successiva, capitolini a quota 6, Viktoria a 5. Un pareggio può anche bastare ma sarà durissima.

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-1; Roma-Real Madrid 1-6 Classifica: Real Madrid (15), Roma (6), Viktoria Plzen (5), CSKA Mosca (2)

Avvio bruciante del Real Madrid. Venti minuti, uno-due micidiale prima di vibrare il colpo del ko intorno alla mezz'ora. Tanto impiegano i blancos per mettere il cappello sull'incontro e regalarsi un match tutto in discesa. Cosa è successo alla Roma? Colpita a fredda, non è mai più riuscita a riprendersi: Mario Gila sblocca la partita in avvio con un sinistro perfetto, ci pensa Rodrigo a siglare il raddoppio con un tocco di destro. I capitolini barcollano e la ‘conta' inizia poco dopo quando Michel Gutierrez infila anche lo 0-3.

Che fine ha fattola Roma? Per larga parte dell'incontro non lascia traccia di sé e fa capolino dopo circa un'ora di gioco, quando produce la prima, vera azione da gol della gara: Riccardi sigla la rete della bandiera dopo aver dribblato il portiere avversario. E' un sussulto d'orgoglio che il Real Madrid spegnerà con cinismo realizzando altri 3 gol negli ultimi 25 minuti: ci pensando prima Rodrigo e poi Pedro (doppietta) ad alimentare il passivo pesante. Meglio dimenticare in fretta, col Viktoria si può ancora rimediare.