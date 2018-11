Buone notizie in casa Roma. In attesa della sfida tra la squadra di Di Francesco e il CSKA Mosca valida per la 4a giornata di Champions League, si sono affrontate le compagini Primavera dei due club. Ad avere la meglio in terra russa sono stati i ragazzi giallorossi allenati da Alberto De Rossi che hanno espugnato il campo dei pari età del CSKA con il punteggio di 2-1 nella gara valida per la Youth League. Un risultato che permette all'under 19 della Roma di salire al secondo posto nel gruppo G della più prestigiosa competizione continentale riservata alle squadre Primavera

in foto: Foto https://twitter.com/OfficialASRoma

Youth League, CSKA Mosca-Roma 1-2

Dopo aver vinto in casa, la Roma Primavera si è ripetuta anche nel match disputato in trasferta. I ragazzi giallorossi allenati da Alberto De Rossi si sono imposti in casa del CSKA Mosca con il punteggio di 2-1. Prestazione autoritaria della formazione capitolina che ha trovato il vantaggio al 17′ con un bel tiro a giro di Alessio Riccardi. Il raddoppio è arrivato poi nel finale della prima frazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie a Devid Bouah che ha trovato la via della rete con una conclusione al volo. I russi hanno accorciato le distanze con Eleev nella ripresa e nonostante il pressing degli ultimi minuti non sono riusciti a pervenire al pareggio

La classifica del girone di Youth League della Roma

Risultato prezioso quello ottenuto dalla Roma sul campo del CSKA Mosca. 3 punti che permettono ai giallorossi di salire a quota 6 e staccare i russi che restano il fanalino di coda del gruppo G di Youth League a quota 1. Secondo posto momentaneo per la formazione capitolina che ha superato così il Viktoria Plzen che ha perso in casa contro la capolista Real Madrid irraggiungibile a quota 12 punti. Questi i risultati e la classifica del raggruppamento: Cska Mosca-Roma 1-2, Viktoria Plzen-Real Madrid 1-2. Classifica: Real Madrid 12, Roma 6, Viktoria Plzen 4, Cska Mosca 1.