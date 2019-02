Dopo il suo intervento commosso a Tiki Taka in difesa del marito Mauro Icardi, impreziosito dalle parole in diretta telefonica di Beppe Marotta, Wanda Nara è stata avvicinata anche dalla troupe di Striscia la Notizia dopo la messa in onda della trasmissione e in seguito a Inter-Sampdoria: partita che la squadra di Spalletti è riuscita a vincere anche senza l'attaccante argentino. L'inviato Valerio Staffelli le ha infatti consegnato il Tapiro d'Oro proprio per le lacrime in diretta: cadute sulle sue guance durante l'intervista di Pierluigi Pardo.

Davanti all'ennesimo Tapiro, la moglie/agente di Icardi non ha però voluto rilasciare dichiarazioni sgommando via in auto con il premio di Striscia tra le mani. Per Wanda si tratta del terzo "riconoscimento", dopo quello consegnato ad ottobre per la pubblicazione sui social del numero dell'ex marito Maxi Lopez, e dopo l'ultimo ricevuto poche settimane fa e consegnato proprio per la questione rinnovo di Icardi.

Le foto che bruciano

Fedele al suo status di "social superstar" e sempre in testa ai trend topics, Wanda nelle ultime ore ha nuovamente trovato il modo di far parlare ancora di sé per un messaggio postato sul suo profilo Instagram. In una nuova stories pubblicata questa sera, la moglie e agente del bomber ha pubblicato un video dove si vedono due foto che la ritraggono insieme al giocatore nerazzurro mentre bruciano in un caminetto.

Un filmato che ha subito fatto il giro del web, ma che in realtà non nasconderebbe nessun messaggio polemico della donna. In Argentina, infatti, è consuetudine bruciare una foto della coppia nel giorno del compleanno del partner. Un'usanza che anche in casa Icardi è stata presa alla lettera, visto che nelle prossime ore l'ex capitano dell'Inter spegnerà ventisei candeline.