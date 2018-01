In gol si, ma solo con chi dicono loro. Sono tanti i calciatori, più che altro attaccanti, che in questo finale di 2017 e inizio del 2018, hanno deciso di dare una sterzata netta alla propria vita privata. Certo, le cose, dal punto di vista calcistico, stentano a decollare, ma vanno a gonfie vele in ambito sentimentale. Sono tanti infatti, i calciatori che per il nuovo anno si sono ritrovati al loro fianco una nuova compagna. Da Borriello e Larissa senza dimenticare il ritorno di Paulo Dybala con Antonella Cavalieri, il 2018 però sta riservando altre sorprese.

Già a metà 2017 infatti, diverse wags hanno deciso di cambiare rotta. Hanno infatti lasciato i propri fidanzati calciatori per fidanzarsi con altri colleghi di campo. Alcune nuove storie sono davvero clamorose, altre invece, forse meno note, appartengono a donne piuttosto conosciute ma di cui si ignoravano le precedenti storie con altri protagonisti del nostro calcio. Andiamo dunque a vedere chi sono.

Da Gabigol ad Andrè Silva è Rafaela la regina.

La maledizione della maglia numero #9 in casa Milan continua. Dopo Pippo Inzaghi, tutti coloro i quali hanno indossato quel numero sono stati sempre protagonisti di stagioni negative con i rossoneri. E’ il caso anche di Andrè Silva costretto alla panchina per oscuri motivi sia da Montella che da Gattuso e finito già fra i flop di mercato di questo Milan. L’unica consolazione? Bene, è a dir poco clamorosa. Perchè l’ex attaccante del Porto sarebbe infatti il nuovo fidanzato della sorella di Neymar: la bellissima Rafaela Beckran.

Lei, 21 anni. Lui, 22 anni. La bellissima brasiliana ha un precedente con i calciatori: Gabriel Barbosa (Gabigol). L’ex Inter, oggi al Benfica con cui sta facendo anche peggio della sua avventura con i neroazzurri, ha infatti chiuso la sua storia con Rafaela che pare abbia un debole per coloro i quali soffrono di ‘mal di panchina’ nel calcio milanese.

Prima alcuni ‘like’ su Instagram, poi il post uscito allo scoperto da parte della stessa Rafaela dedicato ad Andrè Silva: “Mio fagottino di gioia (ok, non piccolo ma enorme). Non potevo chiedere qualcuno di meglio e non voglio nessun altro che te. Il 2017 è stato fantastico, ma il meglio deve ancora venire”.

Fanny attratta dai Mario.

Ma se l’amore fra Andrè Silva e Rafaela è uscito allo scoperto molto lentamente, non si può dire lo stesso di Mario Lemina. L’ex centrocampista della Juventus, oggi al Southampton, è stato infatti protagonista di un ‘colpo’ a dir poco sensazionale: battere Mario Balotelli.

In realtà, la storia fra l’attaccante del Nizza e Fanny Neguesha era finita da tempo ma dopo un periodo molto intenso in cui dei due si era parlato anche di un matrimonio in vista. Ebbene la bella modella belga, dimenticato Super Mario si è lanciata proprio fra le braccia del nazionale del Gabon.

Entrambi hanno ufficializzato il loro legame l’estate scorsa pubblicando su Instagram una foto che li ritraeva sorridenti e compiaciuti. Su Instagram i due appaiono sorridenti e felici nelle tantissime foto presenti soprattutto nel profilo della bellissima e sexy modella. Nonostante pochi mesi insieme il loro sembra essere già un amore molto intenso, quasi come se si conoscessero già da una vita.

La Macari e Kragl coppia dell’anno.

E’ praticamente trascorso un anno solare dall’inizio del rapporto d’amore fra Alessia Macari e Olivier Kragl. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, ciociara doc, è palesemente pazza del centrocampista del Crotone. Ex del Frosinone, sia con Nicola che con Zenga, sta però trovando pochissimo spazio nello scacchiere tattico della squadra calabrese.

Ma poco importa se al tuo fianco c’è una delle donne più desiderate d’Italia. La bella ciociara però, che ha anche preso parte alla trasmissione Rai ‘Tale e Quale Show’, ha un passato con il calcio davvero molto stretto. Prima di conoscere Kragl infatti, era fidanzata con un altro calciatore che però nessuno aveva mai potuto immaginare fosse il compagno dell’ex gieffina. Stiamo parlando dell’irlandese Ciaran Clark. Difensore attualmente in forza al Newcastle in Premier League è stato a lungo al centro dei pensieri della Macari quando era all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma ora c’è Olivier e tutto è passato. Pare che i due siano anche molto vicini alle nozze.

Petagna con la ex di Jorge Lorenzo.

Dimenticate per sempre Bobo Vieri (anche se in realtà è impossibile farlo) e fatto spazio al nuovo bomber per eccellenza del calcio italiano: Andrea Petagna. L’attaccante dell’Atalanta infatti, dimenticata la sua ex fidanzata Alessandra Chiodini, è stato protagonista di un’estate a dir poco movimentata contrassegnata anche da diversi ‘due di picche’, ma poi finalmente di un vero e proprio match ball con la splendida Michelly Sander.

In realtà però, la sexy modella brasiliana, conosciuta ad Ibiza, non è stata proprio con un altro calciatore (almeno per quanto ne sappiamo noi) prima di conoscere Petagna, ma bensì con il figlio di uno dei protagonisti del passato del calcio italiano e con un campione della Moto Gp. La splendida 19enne tutta curve infatti, era già nota al mondo del gossip sportivo per esser stata la compagna di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano) e del centauro Jorge Lorenzo, pilota della Ducati. L'avvenente modella brasiliana, oggi è molto seguita su Instagram, Twitter e Facebook: social network che sono ormai diventati il suo principale mezzo di collegamento con i suoi follower e con i tifosi del giocatore dell'Atalanta.