"Voglio Isco al Manchester City". E' questa la richiesta di Pep Guardiola alla dirigenza del Manchester City. Idee chiare per il manager catalano, stregato dalle doti del talento del Malaga che ha fatto vedere tutto il suo repertorio nell'ultima sfida tra la Spagna e l'Argentina. 3 gol, numeri a sensazione e una nazionale presa per mano per affondare un'altra pretendente alla vittoria del titolo Mondiale. L'ennesima conferma del valore di un calciatore che al Real vorrebbe giocare con maggiore continuità e per il quale potrebbe arrivare una super offerta di mercato dall'Inghilterra.

Isco è tornato super, il calciatore strega il panorama calcistico internazionale

Il valore e la duttilità di Isco non sono in discussione, così come ormai non è più un mistero la sua volontà di giocare con maggiore continuità e non restare imbrigliato nelle logiche del turnover madrileno. Dopo l'exploit della prossima stagione, in questa annata il ragazzo ex Malaga ha iniziato con un rendimento al di sotto delle aspettative ma poi è tornato a giocare su alti livelli fino alla notte magica del Wanda Metropolitano. Una serata incredibile a livello individuale quella in Spagna-Argentina: invenzioni, assist, temperamento, e gol addirittura 3.

Guardiola vuole Isco al City, ecco la cifra offerta al Real

Ecco allora che le sirene di mercato sono tornate a farsi sentire. Se la Juventus di Allegri suo vecchio estimatore sembra essersi fatta da parte, ecco che il City di Guardiola sembra pronto a tornare alla carica. Secondo quanto riportato dal Mirror, il club inglese dietro richiesta esplicita del manager catalano sarebbe pronto a mettere sul piatto 85 milioni di euro per strappare il giocatore alle merengues. Un'offerta a cui sarebbe difficile dire di no, ma non certo per il Real Madrid e soprattutto per Zidane che non sembra intenzionato a privarsi del suo centrocampista offensivo. Le prossime settimane e il finale di stagione potrebbe essere decisivo, soprattutto se Isco non dovesse giocare molto nei match cruciali che attenderanno la formazione campione d'Europa.

in foto: I numeri stagionali di Isco (foto Whoscored.com)

Perché Isco può fare comodo al City di Guardiola

Quasi superfluo sottolineare il perché Guardiola vuole Isco. Un calciatore duttile, e di qualità come il classe 1992 potrebbe fare al caso del gioco palleggiato dell'allenatore catalano che ha già esaltatole le doti di altri calciatori di carature internazionali alla corte del City. Ecco allora che l'ex Malaga potrebbe praticamente ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo della capolista della Premier, eccetto forse quello di falso nueve. Un affare quasi a colpo sicuro dunque per il club inglese che proverà a fare il possibile per assecondare le volontà del suo manager.