Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna hanno fatto drizzare le antenne di mercato della Juventus. In terra iberica non hanno dubbi: a fine stagione le strade di Isco e del Real Madrid potrebbero clamorosamente separarsi per volontà di Zinedine Zidane. Già perché qualcosa si è rotto tra l'allenatore francese e il suo, a questo punto ex, pupillo protagonista di un rendimento in calando nelle ultime uscite. E chissà allora che sull'ex Malaga non torni di gran carriera la Juventus con Massimiliano Allegri che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il trequartista classe 1992.

Isco rompe con Zidane, possibile addio al Real a fine stagione.

E pensare che fino a pochi mesi fa Isco sembrava l'uomo in più del Real Madrid. Il talentuoso centrocampista offensivo aveva convinto tutti con prestazioni in crescendo che avevano contribuito ai successi del Real nella scorsa stagione. L'inizio dell'annata in corso sembrava confermare la crescita di un calciatore che le merengues hanno deciso di blindare con un contratto fino al 2022 e una clausola da addirittura 700 milioni. Qualcosa però poi si è rotto, e anche Isco è rimasto coinvolto nella crisi del Real già fuori dai giochi per la conquista della Liga e eliminato in Copa del Rey. Ecco allora che secondo quanto riportato da As, i rapporti tra il giocatore e Zidane si sarebbero raffreddati con il tecnico che avrebbe chiesto al presidente Perez di cedere Isco a fine stagione.

Isco torna attuale nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus.

Ecco allora che la Juventus potrebbe farci un pensierino a fine stagione. D'altronde già in passato e a più riprese i bianconeri hanno tentato l'assalto sul mercato ad un giocatore che avrebbe fatto molto comodo con il suo estro, la sua tecnica e la sua duttilità. Difficile però scavalcare il muro del Real che ha blindato Isco che dal canto suo ha preferito la permanenza al Bernabeu, aspettando il momento giusto per prendersi una maglia da titolare.

Perché Isco piace ad Allegri e farebbe comodo alla Juventus.

Impossibile dimenticare il lungo tormentone relativo alla caccia al trequartista da parte della Juventus. Isco era uno dei nomi più gettonati sul mercato e più apprezzati da Allegri, insieme al brasiliano Oscar. E con il passare del tempo il feeling è aumentato alla luce dell'exploit del giocatore nella seconda parte della scorsa stagione. All'allenatore bianconero potrebbe fare molto comodo un calciatore come l'ex Malaga che sarebbe capace sia di giocare in tutti i ruoli del tridente alle spalle dell'unica punta Higuain in caso di utilizzo del 4-2-3-1. Sia nel 4-3-3 a supporto del terminale offensivo. Con le voci poi su un'eventuale partenza di Dybala, perché non tentare l'all-in su un calciatore che sarebbe un numero 10 perfetto.

Isco, clausola rescissoria da 700 milioni. Che ostacolo per la Juve.

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la clausola rescissoria. Isco a settembre ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid fino al 2022 con tanto di adeguamento di stipendio fino a 6 milioni di euro. Una somma alla portata dei bianconeri, che però hanno un ostacolo ben più alto da superare ovvero quello della clausola da addirittura 700 milioni di euro. Una cifra assolutamente fuori portata per i bianconeri, ma anche per diversi top club del Vecchio Continente. A questo punto se ci fosse la reale volontà di chiudere l'operazione dovrebbe essere il Real (magari dopo l'eventuale arrivo di Hazard) a lavorare per rimuovere la clausola del giocatore che piace anche a Liverpool, Arsenal e Bayern.