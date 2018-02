Paulo Dybala a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus. La bomba di mercato questa volta non arriva da un tabloid inglese, o da un quotidiano spagnolo, ma da ‘Chi’. Il settimanale ha svelato che il giocatore argentino ha deciso di non prolungare l’affitto della sua splendida villa di Torino. Alla base di questa decisione ci sarebbe l’addio del calciatore al club bianconero. Il suo futuro potrebbe essere al Barcellona, ma non si possono escludere per il futuro di Dybala il PSG o la Premier League.

Quale futuro per Dybala

Se dovesse andare via dalla Juventus dove finirà l’argentino? Innanzitutto bisognerebbe capire quale cifra chiederebbe Marotta. Il suo valore di mercato è di circa 100 milioni di euro, però il mercato varia quasi di giorno in giorno, un gol in Champions potrebbe far aumentare la sua valutazione, e bisognerebbe capire anche quali sono le vere pretendenti. Il Barcellona rappresenta i sogni di Dybala, ma i catalani hanno preso in questa sessione di mercato Coutinho (pagato 140 milioni). Non si può escludere affatto l’ipotesi Paris Saint Germain. Infine c’è la Premier League con tante ricchissime squadre pronte a farsi sotto.

L’annata double face di Dybala

Dybala ha iniziato la stagione in modo strepitoso, ma improvvisamente è cambiato tutto per l’argentino che ha segnato poco, è finito spesso in panchina, è stato criticato pubblicamente da Allegri, Nedved e Marotta. Attualmente è infortunato, anche se è sulla via del recupero (con il Tottenham potrebbe tornare a giocare dopo quasi un mese e mezzo). Il suo bilancio stagionale è di 14 gol in 19 partite di campionato, ma 10 li ha realizzati nelle prime 4 giornate. Mentre quello complessivo di 17 in 28 incontri. Allegri lo sta aspettando ed è pronto a rilanciarlo contro il Tottenham, e soprattutto spera di averlo in squadra anche l’anno prossimo.