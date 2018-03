Mentre Mino Raiola si diverte a insultare Pep Guardiola, il tecnico catalano non se ne cura e pensa già al suo nuovo Manchester City. Una squadra possibilmente ancor più forte e completa di quella attuale che sta dominando senza problemi il panorama inglese della Premier League e che vuole dire la sua anche in Europa con la Champions League. E per farlo l'ex tecnico di Barça e Bayern starebbe guardando alla Liga spagnola dove ci sono alcuni elementi interessanti come il madridista Isco.

Guardiola, dunque, è pronto con la sua nuova lista di acquisti e davanti ai risultati attuali è impossibile negargli eventuali nuovi giocatori. I risultati ci sono, l'ambiente è più che convinto del buon lavoro effettuato fino ad oggi e il progetto tecnico sembra solido e con buone basi. E così, davanti alla richiesta di avere per la prossima stagione Isco, la dirigenza dei citizens si sarebbe già mossa per sondare il terreno attorno al giocatore.

Il rapporto incrinato con il Real

A facilitare il tutto è il lento declino del rapporto tra Isco e Zidane e più in generale con il Real Madrid. I dati sono dalla parte di Guardiola: nel 2018 il centrocampista spagnolo ha trovato sempre meno spazio in favore di Marco Asensio e Lucas Vázquez, i due nuovi nomi su cui punta la Casa Blanca. Da inizio gennaio a oggi appena 5 partite da titolare sulle 13 giocate in Liga dalla squadra di Zidane.

Il ritorno di fiamma per Isco

Non è la prima volta che il Manchester City sonda il terreno per il talento classe '92 già cercato, invano, in passato. Per ben due volte era stato lo stesso Isco a respingere le avance del club inglese, preferendo rimanere al Bernabeu dove godeva della fiducia dell'ambiente, ripagandolo con ottime prestazioni in campo. Ma sembra che sia arrivato il momento per lui di lasciare il Real Madride approdare alla corte dei prossimi campioni della Premier League guidati da Guardiola.

L'offerta da 85 milioni di euro

In Spagna sarebbe già arrivata la prima offerta, non indifferente: 75 milioni di sterline, pari a circa 85 milioni di euro, sul piatto per acquistare a titolo definitivo il nazionale spagnolo. Una cifra importante, davanti alla quale il Real difficilmente direbbe di no. E per Isco si aprirebbero nuovi orizzonti professionali andando a vestire la maglia dei campioni d'Inghilterra sotto la guida di uno dei migliori tecnici del momento.