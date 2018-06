Ha messo tutto il suo talento e la sua esperienza a servizio del Messico, prima di uscire al minuto 58′ rammaricandosi con il suo ct per non essere probabilmente riuscito a fare ancora meglio. Carlos Vela ha dato l'anima nella sfida clamorosamente vinta dai centroamericani contro la Germania, che ha regalato ai suoi un vero e proprio exploit all'esordio ai Mondiali 2018. I festeggiamenti per il successo però sono durati poco, perché attraverso il suo account Instagram, l'ex Arsenal ha annunciato la morte del nonno.

in foto: Foto https://www.instagram.com/carlosv11_/?hl=it

Messico, il nonno di Vela morto dopo il match contro la Germania dei Mondiali

Sono durati poco i festeggiamenti di Carlos Vela per il successo del Messico sulla Germania all'esordio ai Mondiali. Il classe 1989 reduce da un'esperienza ai Los Angeles FC, ha appreso la triste notizia relativa alla morte del nonno. Come svelato poi dai tabloid centroamericani, Iván Garrido Thompson è deceduto in un ospedale di Mérida, nello Yucatán, dove era stato ricoverato per un anno a causa di una malattia cronica degenerativa

Il messaggio di Vela per il nonno, morto dopo aver visto Germania-Messico

A confermare la notizia ci ha pensato anche lo stesso calciatore messicano attraverso il suo account Instagram. Quello che è uno dei calciatori più rappresentativi e conosciuti della squadra biancoverde ha postato una foto relativa ad un'azione di gioco nella sfida valida per l'esordio ai Mondiali 2018. Il tutto con queste parole d'accompagnamento: "L'ultima vittoria che ti è toccato vedere nonno, spero tu sia stato molto orgoglioso di me".

Tutto il Messico si stringe intorno a Vela dopo la morte del nonno

E il messaggio ha scatenato una reazione a catena, con la foto postata su Instagram che ha scatenato una pioggia di reazioni. Tantissime le parole di incoraggiamento e affetto per il calciatore, considerato in patria una vera e propria icona del mondo del pallone. Il leitmotiv è sempre lo stesso ovvero quello relativo all'orgoglio provato dal nonno per le imprese del nipote culminate nella storica vittoria contro la Germania.